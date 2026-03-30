Szigorodott a VÉDA: eddig simán elengedte, most brutálisan büntet

A 2025. szeptember 18-án életbe lépett változtatás értelmében a VÉDA kamerái képfelvételek alapján is képesek megállapítani, hogy a járműben utazók bekötötték-e az övet. Ha nem, a szabályszegést rögzítik, és a büntetés utólag, postai úton érkezik meg – mindezt anélkül, hogy a rendőröknek meg kellene állítaniuk az autóst - írja a boon.

A VÉDA már a biztonsági övet is látja és bünteti az elmulszatását. A kép illusztráció. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Már teljes kapacitással működik az új VÉDA



A módosítás egyik legjelentősebb eleme az úgynevezett objektív felelősség kiterjesztése. Ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül az a személy fizeti a bírságot, aki elmulasztotta az öv használatát, hanem a jármű üzembentartója. Így akár az is büntetést kaphat, aki nem is tartózkodott az autóban, ha az utasok nem tartották be a szabályokat.

A rendszer már teljes kapacitással működik, és a gyorshajtás mellett egyre több szabálysértést képes kiszűrni.

Egyes helyszíneken a mobiltelefon-használat ellenőrzésére is alkalmas, így a közlekedőknek egyre kevesebb esélyük marad észrevétlenül megszegni az előírásokat. A bírságok összege sem elhanyagolható: lakott területen 20 ezer, azon kívül 30 ezer, míg autóúton vagy autópályán 40 ezer forintot kell fizetni. Mivel a büntetés személyenként értendő, több szabálytalanul utazó esetén az összeg könnyen megsokszorozódhat. A szigorítás mögött egyértelmű közlekedésbiztonsági cél áll. A statisztikák szerint a biztonsági öv használata akár 50–60 százalékkal csökkentheti a halálos sérülések kockázatát, ennek ellenére még mindig sokan – különösen a hátsó ülésen utazók – nem élnek vele.

Az intézkedések jelentőségét az utóbbi időszak balesetei is alátámasztják.

A Miskolc térségében például nem ritkák a személyautók és villamosok közötti ütközések; idén márciusban két ilyen eset is történt. Ezekben a helyzetekben a biztonsági öv használata kulcsszerepet játszhat a sérülések súlyosságának csökkentésében. A hatóságok célja egyértelmű: az automatizált ellenőrzések révén növelni az övhasználat arányát, és ezzel csökkenteni a súlyos, illetve halálos kimenetelű közúti balesetek számát.




