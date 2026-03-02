Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt van Fico ajánlata – a Barátság kőolajvezetékről van szó

Fontos

Irán vadászgépekkel támadja Katart – megtörtént az elképzelhetetlen

vércukorszint

Így csökkentheti a vércukorszintjét természetes módon

10 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az életmód, a genetikai hajlam és az étrend egyaránt befolyásolhatja a szervezet anyagcsere-folyamatait. A vércukorszint alakulása különösen érzékenyen reagál arra, mit eszünk, mennyit mozgunk és hogyan élünk a mindennapokban. Bár sok esetben gyógyszeres kezelésre is szükség lehet, a kutatások szerint természetes módszerekkel is támogatható a szervezet egyensúlya.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vércukorszintegészségtermészetes módszer

A vércukorszint szabályozása kulcsszerepet játszik az egészség megőrzésében. A magas vércukorszint hosszú távon növelheti a 2-es típusú cukorbetegség és más anyagcsere-problémák kockázatát, ugyanakkor a megfelelő étrend, az intervallumböjt vagy akár a HIIT edzés is hozzájárulhat a vércukorszint csökkentésének folyamatához. A tudatos életmód tehát nemcsak megelőzésben, hanem már fennálló eltérések esetén is fontos lehet - tájékoztat a FIT BOOK.

vércukorszint
A rostban gazdag étrend segítheti a vércukorszint stabilizálását
Fotó: Unsplash

Hogyan csökkenthető a vércukorszint természetesen?

Az alábbi módszerek a kutatások szerint segíthetnek a vércukorszint csökkentése érdekében:

  • Rostban gazdag étrend követése (hüvelyesek, zab, zöldségek, útifűmag);
  • finomított szénhidrátok és feldolgozott élelmiszerek csökkentése;
  • fehérjedús táplálkozás beépítése az étkezésekbe;
  • fahéj (elsősorban ceyloni) mérsékelt fogyasztása;
  • diófélék rendszeres, de kontrollált mennyiségű fogyasztása;
  • heti 1–2 alkalommal szardínia beiktatása az étrendbe;
  • kefir és fermentált tejtermékek fogyasztása;
  • almaecet alkalmazása orvosi egyeztetés mellett;
  • intervallumböjt bevezetése szakember felügyeletével;
  • rendszeres testmozgás, például HIIT edzés vagy tempós séta.

Ezek a módszerek önmagukban nem helyettesítik az orvosi kezelést, de támogathatják az anyagcsere-egyensúlyt.

Milyen étrend segíthet magas vércukorszint esetén?

A magas vércukorszint esetén különösen fontos a rostban gazdag étrend. A rostok lassítják a szénhidrátok felszívódását, így mérséklik az étkezés utáni vércukor-emelkedést. A hüvelyesek, teljes kiőrlésű gabonák, zöldségek és magvak rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a stabilabb anyagcsere-folyamatokhoz. Emellett érdemes kerülni az erősen feldolgozott, cukrozott élelmiszereket.

Segíthet az intervallumböjt a vércukorszint csökkentésében?

Az intervallumböjt – vagy időszakos böjt – során a napi étkezések meghatározott időablakra korlátozódnak. Kutatások szerint ez a módszer javíthatja az inzulinérzékenységet, ami kedvezően befolyásolhatja a vércukorszint csökkentése folyamatát. Ugyanakkor cukorbetegség esetén a böjt megkezdése előtt mindenképpen orvosi konzultáció szükséges.

Milyen mozgásforma a leghatékonyabb?

A rendszeres testmozgás az egyik legerősebb természetes eszköz az anyagcsere támogatásában. A kutatások szerint a HIIT edzés, az erősítő tréning, a kerékpározás és az aerob mozgásformák különösen hatékonyak lehetnek. Már napi 15 perces séta étkezés után is kimutathatóan javíthatja a vércukorszint alakulását.

Ezeket az ételeket edd, ha túltoltad a cukrot és a nasit - viszlát cukorsokk és puffadás

Túl sok csokoládé, sütemény vagy édes üdítő után gyakran úgy érezzük, mintha a testünk lázadozna. A cukor ugyan élvezetet ad, de utána jön a gyors energiahiány, a fáradtság és a puffadás. A legjobb, amit ilyenkor tehetünk, az a vércukorszint stabilizálása, mégpedig tudatos étkezéssel és okosan válogatott alapanyagokkal.

Zavarja a munkahelyi fény? Akár az egészségére is káros lehet

Egy friss európai kutatás szerint a munkahelyi fényviszonyok komoly hatással lehetnek az anyagcserére. A vércukorszint természetes napfény mellett mérhetően stabilabbá válhat a 2-es típusú cukorbetegeknél. A szakemberek szerint ez új megvilágításba helyezi azt, mennyire fontos a természetes fény a mindennapokban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!