Ezektől a Jean-viccektől biztosan besír! – hogy fájdalmában vagy jókedvében már más kérdés

A Jean-viccek a francia „Maître – Jean” típusú inasviccekből erednek, amelyek már a 19. században is léteztek, a humor forrása a szolgai, szó szerinti gondolkodás, ami szándékosan „bután” értelmezi a helyzetet. Az effajta viccek Magyarországon az internetes mémkulturának köszönhetően a 90-es évek, a 2000-es évek elején terjedtek el.
Vajon miért pont Jeanról kapták a nevüket ezek a viccek? Nos, azért mert a Jean gyakori francia keresztnév, sok klasszikus inasfigura neve volt, könnyen megjegyezhető és „idegenül hangzik”, ezért jól működik. Ezek a viccek rövidek, könnyen továbbküldhetők, szándékosan buták és ezért abszurdak.
Szemezgessen ön is az alábbi Jean-viccek közül!
1. Spárgát az anyósra
– Jean, kössön egy spárgát az anyósomra!
– Miért, uram?
– Sárkányt akarok eregetni!
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!