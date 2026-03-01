Ezektől a Jean-viccektől biztosan besír! – hogy fájdalmában vagy jókedvében már más kérdés

Hírlevél
A Jean-viccek a francia „Maître – Jean” típusú inasviccekből erednek, amelyek már a 19. században is léteztek, a humor forrása a szolgai, szó szerinti gondolkodás, ami szándékosan „bután” értelmezi a helyzetet. Az effajta viccek Magyarországon az internetes mémkulturának köszönhetően a 90-es évek, a 2000-es évek elején terjedtek el.
viccinasarisztokrata

Vajon miért pont Jeanról kapták a nevüket ezek a viccek? Nos, azért mert a Jean gyakori francia keresztnév, sok klasszikus inasfigura neve volt, könnyen megjegyezhető és „idegenül hangzik”, ezért jól működik. Ezek a viccek rövidek, könnyen továbbküldhetők, szándékosan buták és ezért abszurdak.

viccek
A Jean-viccek forrása a szolgai, szó szerinti gondolkodás, ami szándékosan bután értelmezi a helyzeteket – Fotó: Chat GPT

Szemezgessen ön is az alábbi Jean-viccek közül!

 

1. Spárgát az anyósra

– Jean, kössön egy spárgát az anyósomra!
Miért, uram?
Sárkányt akarok eregetni!

1 2 3
... 10
