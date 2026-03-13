Titokban bukkant fel Budapesten a világhírű hollywoodi sztár

Aragorn is kíváncsi volt Attilára. Nem mindennapi látogató érkezett a Magyar Nemzeti Múzeumba. Viggo Mortensen dán színész – akit sokan a Gyűrűk Ura Aragornjaként ismernek – felkereste az Attila-kiállítást, és megtekintette a múzeum régészeti tárlatát is.

Viggo Mortensen dedikációja különleges emlékké tette a Tolkien-társasági igazolványt - Fotó: Magyar Nemzeti Múzeum

Viggo Mortensen csendben nézte meg az Attila-kiállítást

A világsztár egyedül érkezett, mindenféle felhajtás nélkül. A legtöbb látogató észre sem vette, hogy egy hollywoodi színésszel együtt áll a sorban, és ugyanazokat a műtárgyakat nézi.

A Magyar Nemzeti Múzeum egyik munkatársa, Kaszab Zsuzsanna azonban felismerte a színészt. Néhány szót váltottak, majd engedélyt kapott arra is, hogy közös fotó készüljön róluk. Sőt, még egy különleges emlékkel is gazdagodott: Zsuzsanna a Magyar Tolkien Társaság alapító tagja, és mindig magánál hordja a tagsági igazolványát, amelyet a most Oscar-díjra is jelölt színész aláírásával tett igazán különlegessé. „Viggo Aragorn II.” – így dedikálta Viggo Mortensen az igazolványt.

Közös fotó készült Viggo Mortensen és a múzeum munkatársa, Kaszab Zsuzsanna között a Magyar Nemzeti Múzeumnál - Fotó: Magyar Nemzeti Múzeum

Vasárnap délután volt, nagyjából fél 3 körül. Dolgoztam az Információs Pultban, amikor egyszer csak felnéztem és előttem állt egy vendég, maga Viggo Mortensen. Megkérdezte, hogy hol vehetne jegyet, hol találja a ruhatárat, a kávézót és a kiállításokat. Természetesen segítettem, elmondtam a szükséges információkat, és közben már az járt a fejemben, hogy: Valóban Viggo Mortensent látom, magát Aragornt a Gyűrűk Urából?

– idézte fel nem mindennapi élményét Kaszab Zsuzsanna.

Viggo Mortensent a legtöbben a Gyűrűk Ura trilógiából ismerik, ahol Aragorn szerepét alakította. A világhírű hollywoodi színész azonban számos más elismert filmben is szerepelt pályafutása során. Többször dolgozott együtt David Cronenberg rendezővel is: közös munkáik közé tartozik a Gyilkos ígéretek, az Erőszakos múlt és A jövő bűnei.

