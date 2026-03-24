Hollywood Budapestre költözött: világsztárokat kaptak lencsevégre a fővárosban

Ismét nagy figyelmet kaptak a hazánkba látogató hírességek. Világsztárok tűntek fel Budapesten. Redmayne forgatás miatt érkezett, a Trónok harca sztárja pedig szintén a városban járt.

Több világsztár is felbukkant Budapesten, köztük Eddie Redmayne (A képen az Oscar-díjas színész) Fotó: VALERIE MACON / AFP

Világsztárok bukkantak fel Budapesten

Hollywoodi világsztárokat szúrtak ki a hétvégén Budapesten: Eddie Redmayne Oscar-díjas színész forgatás közben tűnt fel a fővárosban, míg Hafthór Júlíus Björnsson, a Trónok harca egyik legismertebb szereplője egy étteremben bukkant fel.

A Hungary Today beszámolója szerint Eddie Redmayne pénteken a VIII. kerületi Csiga Caféban forgatott, ahol A sakál napja második évadának jeleneteit vették fel. A színész a legtöbb időt beltéri forgatáson töltötte, de a környéken járók időnként így is láthatták őt. A kávézó a sorozatban Baronessa néven szerepel majd.

The lengths to which they went! #DayOfTheJackal team has been touting the strength of its location filming. Now the series is nominated for an award for that breathtaking scope. https://t.co/DMfVVdffVq #EddieRedmayne pic.twitter.com/7rctcCjkUg — DayOfTheJackal (@DayOfJackalFilm) July 2, 2025

Alig egy nappal később egy budapesti barbecue étterem osztott meg közös fotót Hafthór Júlíus Björnssonnal, akit a legtöbben A Hegy szerepéből ismernek. Arról nincs információ, hogy az izlandi színész forgatás miatt érkezett-e Budapestre, de az is elképzelhető, hogy a Comic Con vonzotta a fővárosba. Az eseményt március 21. és 22. között rendezték meg, és Björnsson is a meghívott vendégek között volt – számolt be a Híradó.hu.

Váratlan hollywoodi pillanatok borzolják a belvárosi sétákat, hiszen nem mindennapi vendégek tűnnek fel Budapest utcáin. Anne Hathaway napjai 2026. januárjában Magyarországon teltek.

A hétvégén rendezték meg a Budapest Comic Con 2026-os eseményét. A kétnapos fantáziautazáson az Origo exkluzív interjút készíthetett az HBO Max népszerű sorozata, a Sárkányok háza sztárjával, Fabien Frankellel.




