Hollywood Budapestre költözött: világsztárokat kaptak lencsevégre a fővárosban

Ismét nagy figyelmet kaptak a hazánkba látogató hírességek. Világsztárok tűntek fel Budapesten. Redmayne forgatás miatt érkezett, a Trónok harca sztárja pedig szintén a városban járt.
Világsztárok bukkantak fel Budapesten
Hollywoodi világsztárokat szúrtak ki a hétvégén Budapesten: Eddie Redmayne Oscar-díjas színész forgatás közben tűnt fel a fővárosban, míg Hafthór Júlíus Björnsson, a Trónok harca egyik legismertebb szereplője egy étteremben bukkant fel.
A Hungary Today beszámolója szerint Eddie Redmayne pénteken a VIII. kerületi Csiga Caféban forgatott, ahol A sakál napja második évadának jeleneteit vették fel. A színész a legtöbb időt beltéri forgatáson töltötte, de a környéken járók időnként így is láthatták őt. A kávézó a sorozatban Baronessa néven szerepel majd.
Alig egy nappal később egy budapesti barbecue étterem osztott meg közös fotót Hafthór Júlíus Björnssonnal, akit a legtöbben A Hegy szerepéből ismernek. Arról nincs információ, hogy az izlandi színész forgatás miatt érkezett-e Budapestre, de az is elképzelhető, hogy a Comic Con vonzotta a fővárosba. Az eseményt március 21. és 22. között rendezték meg, és Björnsson is a meghívott vendégek között volt – számolt be a Híradó.hu.
Váratlan hollywoodi pillanatok borzolják a belvárosi sétákat, hiszen nem mindennapi vendégek tűnnek fel Budapest utcáin. Anne Hathaway napjai 2026. januárjában Magyarországon teltek.
