Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nemzetbiztonsági bizottság mai ülése: döbbenetes dolog derült ki

világsztárok

Hollywood Budapestre költözött: világsztárokat kaptak lencsevégre a fővárosban

16 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A hétvégén két ismert nemzetközi sztárt is kiszúrtak a fővárosban. A világsztárok Budapesten újra nagy feltűnést keltettek a járókelők között. Eddie Redmayne forgatáson bukkant fel, míg Hafthór Júlíus Björnsson egy étteremben jelent meg. Magyarország fővárosa ismét a figyelem és Hoollywood középpontjába került.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ismét nagy figyelmet kaptak a hazánkba látogató hírességek. Világsztárok tűntek fel Budapesten. Redmayne forgatás miatt érkezett, a Trónok harca sztárja pedig szintén a városban járt.

Több világsztár is felbukkant Budapesten, köztük Eddie Redmayne
Több világsztár is felbukkant Budapesten, köztük Eddie Redmayne (A képen az Oscar-díjas színész) Fotó: VALERIE MACON / AFP

Világsztárok bukkantak fel Budapesten

Hollywoodi világsztárokat szúrtak ki a hétvégén Budapesten: Eddie Redmayne Oscar-díjas színész forgatás közben tűnt fel a fővárosban, míg Hafthór Júlíus Björnsson, a Trónok harca egyik legismertebb szereplője egy étteremben bukkant fel.

A Hungary Today beszámolója szerint Eddie Redmayne pénteken a VIII. kerületi Csiga Caféban forgatott, ahol A sakál napja második évadának jeleneteit vették fel. A színész a legtöbb időt beltéri forgatáson töltötte, de a környéken járók időnként így is láthatták őt. A kávézó a sorozatban Baronessa néven szerepel majd.

Alig egy nappal később egy budapesti barbecue étterem osztott meg közös fotót Hafthór Júlíus Björnssonnal, akit a legtöbben A Hegy szerepéből ismernek. Arról nincs információ, hogy az izlandi színész forgatás miatt érkezett-e Budapestre, de az is elképzelhető, hogy a Comic Con vonzotta a fővárosba. Az eseményt március 21. és 22. között rendezték meg, és Björnsson is a meghívott vendégek között volt – számolt be a Híradó.hu.

Világsztárok lepték el Budapestet, Anne Hathaway is feltűnt

Váratlan hollywoodi pillanatok borzolják a belvárosi sétákat, hiszen nem mindennapi vendégek tűnnek fel Budapest utcáin. Anne Hathaway napjai 2026. januárjában Magyarországon teltek.

Elcsíptük a Sárkányok háza szépfiúját: ezt imádja a legjobban Magyarországban – Exkluzív interjú!

A hétvégén rendezték meg a Budapest Comic Con 2026-os eseményét. A kétnapos fantáziautazáson az Origo exkluzív interjút készíthetett az HBO Max népszerű sorozata, a Sárkányok háza sztárjával, Fabien Frankellel.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!