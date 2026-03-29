Virágvasárnap titkai – ezért olyan fontos ez a nap

A keresztény világ ezen a napon arra emlékezik, amikor Jézus szenvedése előtt felment Jeruzsálembe, hogy az ünnepi pászkavacsorát ott költse el tanítványaival. Az Olajfák hegyénél két tanítványát előre küldte egy szamárcsikóért, amelyen még nem ült ember, majd ezen az állaton vonult be a városba.
A virágvasárnapi szertartások eredete
Az ujjongó nép tiszteletadásként pálmaágakkal integetett (innen a latin elnevezés: Dominica palmarum, avagy Dominica in palmis de Passione Domini, azaz pálmavasárnap az Úr szenvedéséről), és így kiáltozott:
Hozsanna Dávid Fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban! (Máté 21,9)
Az egyházi liturgiában már az első századoktól gyökeret vertek a bevonulást felelevenítő szertartások. Jeruzsálemben 400-ban ünnepi menetben vonultak a pálmaágakat lengető hívek az Olajfák hegyéről a városba.
Nem sokkal később Konstantinápolyban (ma Isztambul), majd a 11–12. században Rómában is meghonosodtak a virágvasárnapi szertartások.
A hívek magukkal hozott pálmaágai megáldásának szokása bizonyíthatóan a 8. század közepére nyúlik vissza. Az ókori világban a pálma az élet, a reménység, a győzelem jelképe volt, és a vértanúkkal is összefüggésbe hozták.
Barkaszentelés és hagyományok
Azokban az országokban, ahol nincs pálma, a korán bimbódzó fűzfa vesszejét, a barkát szentelik meg a katolikus templomokban.
A barkát az ünnep vigíliáján, azaz szombaton szerzik be: egyes településeken ez a harangozó feladata, máshol lányok, legények és gyerekek szedik.
A virágvasárnapi szertartás a barkaszenteléssel kezdődik, majd körmenettel folytatódik. A szentmisén ekkor olvassák fel Jézus szenvedéstörténetét, a passiót.
A megszentelt barkát a következő év hamvazószerdája előtt elégetik, és ezzel jelöli meg a hívek homlokát a pap.
Hiedelmek a szentelt barkáról
A szentelt barkához több hiedelem fűződik. A legelterjedtebb szerint ha a templomból jövet lenyelnek belőle egy-két szemet, az megvéd a hidegleléstől és a torokfájástól.
Egyes helyeken úgy tartják, hogy a megszentelt barkát nem szabad bevinni a házba, mert akkor nyáron sok lesz a légy, ezért a padlásra, ablakba vagy házereszre akasztják.
Elterjedt hiedelem az is, hogy égiháborúkor a barka megvéd a villámcsapás ellen.
Más helyeken, például Gyimesben épp ellenkezőleg: csak a szentelt barkát szabad bevinni a házba, mert ha megszenteletlenül kerül oda, elhullanak a csirkék és más aprójószágok.
Népszokások: kiszehajtás
Virágvasárnapi szokás több palóc községben a kiszehajtás, vagyis a tél temetése.
A lányok női ruhába öltöztetnek egy szalmabábut, amelyet körülhordoznak a faluban, majd levetkőztetik, a szalmát pedig elégetik vagy vízbe dobják.
Ezzel a tél és a betegségek elűzését jelképezik.
Tiltások és hiedelmek
Virágvasárnap tilos a munka, különösen a mulatság. A Mátraalján úgy tartják, hogy ilyenkor nem szabad táncolni, mert „letáncolnák” a fákról a virágot.
A népszokás szerint ezen a napon kell elvetni a virágmagvakat is, mert így szebbek és illatosabbak lesznek a növények.
Virágvasárnap a modern korban
Az elmúlt években a koronavírus-járvány a virágvasárnapi szertartásokat is átírta.
2020-ban a Vatikánban Jézus jeruzsálemi bevonulását nem a papokkal és hívőkkel teli Szent Péter téren idézték fel: Ferenc pápa a teljesen üres Szent Péter-bazilikában misézett. Ez volt a katolikus egyház történetének első interneten közvetített virágvasárnapi miséje.
Jeruzsálemben is elmaradt a szokásos menet az Olajfák hegyéről a Szent Anna-templomhoz, és Esztergomban sem tartottak nyilvános szertartást.
2021-ben szintén online közvetítették a misét, amelyet Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában mutatott be szűk körben.
Ferenc pápa utolsó virágvasárnapja
Tavaly április 13-án az akkor már súlyos beteg, kerekesszékkel közlekedő Ferenc pápa is megjelent a Szent Péter téren tartott virágvasárnapi mise végén.
Felolvasott homíliájában hangsúlyozta:
„ne a nyakunkban, a szívünkben hordjuk a keresztet (…) nyújtsunk kezet annak, aki nem bírja tovább, emeljük fel, aki elesett, öleljük át, aki vigasztalhatatlan”.
Az egyházfő húsvéthétfőn, április 21-én hunyt el.