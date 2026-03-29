Virágvasárnap titkai – ezért olyan fontos ez a nap

A keresztény világ ezen a napon arra emlékezik, amikor Jézus szenvedése előtt felment Jeruzsálembe, hogy az ünnepi pászkavacsorát ott költse el tanítványaival. Az Olajfák hegyénél két tanítványát előre küldte egy szamárcsikóért, amelyen még nem ült ember, majd ezen az állaton vonult be a városba.

Virágvasárnap a nagyhét kezdete — a barkaszentelés és a körmenet ma is élő hagyomány. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A virágvasárnapi szertartások eredete

Az ujjongó nép tiszteletadásként pálmaágakkal integetett (innen a latin elnevezés: Dominica palmarum, avagy Dominica in palmis de Passione Domini, azaz pálmavasárnap az Úr szenvedéséről), és így kiáltozott:



Hozsanna Dávid Fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban! (Máté 21,9)

Az egyházi liturgiában már az első századoktól gyökeret vertek a bevonulást felelevenítő szertartások. Jeruzsálemben 400-ban ünnepi menetben vonultak a pálmaágakat lengető hívek az Olajfák hegyéről a városba.

Nem sokkal később Konstantinápolyban (ma Isztambul), majd a 11–12. században Rómában is meghonosodtak a virágvasárnapi szertartások.

A hívek magukkal hozott pálmaágai megáldásának szokása bizonyíthatóan a 8. század közepére nyúlik vissza. Az ókori világban a pálma az élet, a reménység, a győzelem jelképe volt, és a vértanúkkal is összefüggésbe hozták.

Barkaszentelés és hagyományok

Azokban az országokban, ahol nincs pálma, a korán bimbódzó fűzfa vesszejét, a barkát szentelik meg a katolikus templomokban.

A barkát az ünnep vigíliáján, azaz szombaton szerzik be: egyes településeken ez a harangozó feladata, máshol lányok, legények és gyerekek szedik.

A virágvasárnapi szertartás a barkaszenteléssel kezdődik, majd körmenettel folytatódik. A szentmisén ekkor olvassák fel Jézus szenvedéstörténetét, a passiót.

A megszentelt barkát a következő év hamvazószerdája előtt elégetik, és ezzel jelöli meg a hívek homlokát a pap.

Hiedelmek a szentelt barkáról

A szentelt barkához több hiedelem fűződik. A legelterjedtebb szerint ha a templomból jövet lenyelnek belőle egy-két szemet, az megvéd a hidegleléstől és a torokfájástól.

Egyes helyeken úgy tartják, hogy a megszentelt barkát nem szabad bevinni a házba, mert akkor nyáron sok lesz a légy, ezért a padlásra, ablakba vagy házereszre akasztják.

Elterjedt hiedelem az is, hogy égiháborúkor a barka megvéd a villámcsapás ellen.

Más helyeken, például Gyimesben épp ellenkezőleg: csak a szentelt barkát szabad bevinni a házba, mert ha megszenteletlenül kerül oda, elhullanak a csirkék és más aprójószágok.