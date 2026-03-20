Jobb, ha nem autózik Budapesten a hétvégén, jelentős forgalomkorlátozások lesznek

Az MTI tájékoztatása – Budapesten, 2026. március 20-án, pénteken közölte a Budapesti Közlekedési Központ, hogy a hétvégén megrendezett 41. Telekom Vivicittá Városvédő Futás miatt több jelentős közlekedési útvonalon kell forgalomkorlátozásokra számítani. A Vivicittá futóverseny a Margitszigetet, az Árpád hidat, a Margit hidat, a Szabadság hidat, valamint a budai és pesti rakpartokat is érinti.

Vivicittá futóverseny: forgalomkorlátozások lesznek hétvégén Budapesten

Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Hétvégi közlekedés: Pénteken és szombaton is lesznek lezárások

A BKK közleménye szerint pénteken a verseny előkészületei miatt a Margitszigeten lesz forgalomkorlátozás. A 26-os autóbuszok reggel 8 és 11 óra között rövidített útvonalon, a Göncz Árpád városközpont és a Zenélőkút között közlekednek.

Szombaton napközben a Margitszigeten lezárják a Központi utat, emellett 15.30-tól az Árpád hídon és a Népfürdő utcában is forgalomkorlátozásra kell számítani.

A Vivicittá futóverseny vasárnap okozza a legnagyobb változásokat

Vasárnap jelentős közúti korlátozások várhatók az Árpád hídon, a Margit hídon, a Margitszigeten, a Népfürdő utcában, a pesti alsó rakparton az Árpád híd és a Szabadság híd között, továbbá az Árpád fejedelem útján, valamint a budai alsó és felső rakpartokon az Árpád híd és a Rákóczi híd között.

Itt lehet követni a változásokat

A valós idejű közlekedési változásokról a BKK Info oldalán lehet tájékozódni, a közúti információk pedig a BKK Info – Közút oldalon is elérhetők. Az utazás megtervezéséhez a BKK a BudapestGO alkalmazás használatát javasolja.

