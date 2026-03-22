Így vernek át a webshopok: rengetegen bedőlnek ezeknek a trükköknek

A webshopok trükkjei közé tartozik a webáruházak egyik leggyakoribb módszere, az úgynevezett sürgető marketing, amellyel azt az érzetet keltik, hogy az ajánlat csak rövid ideig érhető el. Ilyenkor olyan üzenetek jelennek meg a képernyőn, mint például hogy már csak néhány darab maradt készleten, hamarosan lejár az akció, vagy éppen többen is ugyanazt a terméket nézik. Ezek a figyelmeztetések pszichológiai nyomást gyakorolnak a vásárlókra, akik így hajlamosabbak gyors döntést hozni anélkül, hogy alaposan átgondolnák a vásárlást – írja a haon.hu.

A webshopok trükkjei igencsak megtévesztőek lehetnek

Fotó: Unsplash

Ezek a webshopok trükkjei

Nem ritka az sem, hogy az akciók mögött valójában nincs valódi kedvezmény. Előfordulhat, hogy egy termék árát rövid időre megemelik, majd ezt követően „leárazva” kínálják, így a vásárlók azt hihetik, hogy komoly kedvezményt kapnak.

Gyakori trükk az is, hogy exkluzív kuponként hirdetnek olyan kedvezményeket, amelyek valójában minden látogató számára elérhetők, vagy hogy a visszaszámláló folyamatosan újraindul, így az akció sosem ér véget.

A szakértők az ilyen megoldásokat gyakran „megtévesztő felhasználói mintázatként” emlegetik. Ezek olyan felhasználói felületek és megoldások, amelyek szinte észrevétlenül terelik a felhasználót a vásárlás felé. Ilyen lehet például a vásárlás gombjának erős kiemelése, miközben a visszalépés vagy a leiratkozás lehetőségét elrejtik, vagy az is, amikor extra szolgáltatásokat automatikusan bejelölnek a kosárban.

A szakemberek szerint a legjobb védekezés a tudatosság. Érdemes több webshop kínálatát is összehasonlítani, ellenőrizni a termék korábbi árát, és nem azonnal reagálni a sürgető ajánlatokra. Bár az online vásárlás kényelmes, a szakértők szerint csak az jár jól, aki résen van, és felismeri, mikor valódi az akció, és mikor csak egy jól felépített trükk.

