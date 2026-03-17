A Wizz Air megszünteti bécsi járatait – felszállt az utolsó gép az osztrák fővárosból

A Wizz Air kivonulása jelentős változást hozott a térség utazási lehetőségeiben. Győr-Moson-Sopron vármegye kiváló hely azok számára, akik gyakran repülnek, hiszen innen rövid idő alatt három nagy repülőtér is elérhető. A lehetőségek azonban most átalakulnak, miután az egyik legismertebb diszkont légitársaság úgy döntött, hogy teljesen megszünteti bécsi járatait – írja a Kisalföld.

A Wizz Air megszünteti bécsi járatait — 2026. március 15-én felszállt az utolsó gép az osztrák fővárosból

Wizz Air kivonulása a bécsi repülőtérről

A légitársaság még 2025 szeptemberében jelentette be, hogy két lépésben kivonja repülőgépeit a Bécs–Schwechati nemzetközi repülőtérről. A Wizz Air 2018 óta kínált járatokat az osztrák fővárosból számos európai és közel-keleti célállomásra.

A vállalat döntésének hátterében elsősorban gazdasági okok állnak. A cég szerint a bécsi repülőtér díjai és az egyéb adók az elmúlt években jelentősen megemelkedtek. Ezek a költségek már nem tették lehetővé, hogy a Wizz Air fenntartsa az ultraalacsony árú repülőjegyekre épülő üzleti modelljét.

A kivonulás fokozatosan történt. Az első lépésben 2025 októberében két repülőgépet és több útvonalat megszüntettek, majd 2026. március 15-én felszállt az utolsó, Londonba tartó járat is.

A légitársaság azonban nem hagyja teljesen el a térséget. A Wizz Air az eddig Bécsben állomásozó flottáját Pozsonyba telepíti át, ahonnan továbbra is számos európai városba indít járatokat. Ez azt jelenti, hogy a környéken élő utasok számára továbbra is elérhetők maradnak a cég járatai, csak éppen egy másik repülőtérről.

