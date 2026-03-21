Zséda beszállt a felnőttfilmes világba — erre senki nem számított

Zséda nevéhez most egy igazán különleges munka is kapcsolódik, hiszen a Birodalom című sorozatban egy felnőttfilmes sztár karakterének adta a hangját. Nemcsak énekelt, hanem a karakter hangulatát is neki kellett visszaadnia – írja a Blikk.

Zséda a Birodalom felnőttfilmes sorozat kapcsán beszélt a „vad világról”

A „Szexi gladiátor” című dal szövegét is ő írta, amely végül a sorozat főcímdala lett. Ez a feladat teljesen új kihívást jelentett számára.

Zséda szerint a sorozat egy olyan témát dolgoz fel, amiről sokan beszélnek, de kevesen látnak bele igazán.

– Ez egy nagyon vad világ, és egy hatalmas iparág épült mögé, amit itthon eddig még nem igazán mutattak meg – mondta.

Hozzátette, hogy ma már egészen más szemmel nézi az ilyen jeleneteket, inkább a színészi munkát látja bennük, nem a meztelenséget.

Egyszerre volt nehéz és élvezetes

A sorozat zenéjét párja, Moldvai Márk készítette, így még személyesebb lett számára ez a projekt. A történet több korszakon átível, a hetvenes évektől egészen a kétezres évekig.

A Zséda által is említett felnőttfilmes sorozat hangulata nagyon változatos — egyszerre jelenik meg benne a dráma és a könnyedebb, humoros vonal is. Éppen ez tette igazán izgalmassá a munkát.

Közelebb hozta őket egymáshoz

A közös munka nemcsak szakmailag volt fontos, hanem a kapcsolatukat is erősítette. Zséda büszke párjára, és arra, amit együtt létrehoztak.

Ez a projekt számára nemcsak egy új szerep volt, hanem egy különleges élmény is, amely még közelebb hozta őket egymáshoz.

