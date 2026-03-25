Harmadik emeletről zuhant le egy férfi Pécsen – órákra lezárták a helyszínt

Egyelőre meg nem erősített információk szerint egy férfi kizuhant egy társasház harmadik emeleti lakásából Pécsen, a Nagy Imre úton szerda délután. A zuhanás pontos körülményei jelenleg nem ismertek - írja a BAMA.

A zuhanás körülményeit még vizsgálják a szakemberek

Zuhanás Pécsen

A helyszínre több mentőegység és rendőrautó is érkezett, a területet pedig órákra lezárták. A környéken élők beszámolói szerint jelentős volt a készültség, a hatóságok pedig hosszabb ideig dolgoztak a helyszínen.

