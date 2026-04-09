Lelepleződött egy titkos hálózat, amely külföldről avatkozna bele a magyar választásokba

A 2026-os választás előtt ismét a külföldi befolyás kérdésére terelődött a téma. A Democracy Reporting International nevű szervezet jelentős részben német, uniós és holland közpénzekből működik, és most jogi úton próbál választásokkal kapcsolatos adatokhoz hozzáférni nagy közösségi platformoktól. Ez azért váltott ki kritikát, mert a szervezet működésével kapcsolatban átláthatósági és semlegességi kérdések is felmerültek.
2026-os választás: Külföldi pénzek és beavatkozás a magyarországi választásokba
Korábban a hirado.hu számolt be arról, hogy az EU által finanszírozott aktivista civil szervezetek központi szerepet játszanak az uniós szintű jogállamisági jelentések és demokráciafigyelő tevékenységek tartalmának, értékeléseinek és ajánlásainak kialakításában, beleértve a Magyarországra irányulókat is. A cikk ennek kapcsán külön kiemeli a Democracy Reporting International (DRI) szerepét, ami a területen nagy befolyással járó munkát végez. A DRI működése átláthatósági és semlegességi kérdéseket vet fel, főleg azért, mert a finanszírozásának 74 százaléka kormányzati vagy egyéb közpénz forrásból érkezik (a közlemény szerint: 47 százalék a német külügytől, 20 százalék az EU-tól, 7 százalék a holland külügytől).
Több forrás is megerősíti, hogy a holland kormány is euró milliókat pumpál a DRI-be, amely most bírósági úton próbál hozzáférést szerezni a magyarországi választásokkal kapcsolatos adatokhoz nagy közösségi média platformoktól, például az X-től. Ugyanakkor a holland kabinet nem hajlandó elárulni, milyen támogatási feltételekkel nyújtották ezt a pénzt – állítja a NieuwRechts holland lap. A nyilvános finanszírozás, a jogi nyomásgyakorlás és az átláthatóság hiánya együtt veszélyes elegyet alkot – különösen most, amikor az EU szerepe a nemzeti választásokban egyre gyakrabban kérdőjeleződik meg szerintük.
A Tűzfalcsoport blog információi szerint a szervezet 2026. április 15-én, vagyis három nappal a magyar parlamenti választás után „Magyarország a választások után” címmel tart webináriumot. Az eseményen azt vizsgálják majd, milyen következményei lehetnek a voksolásnak a jogállamiságra, az uniós eljárásokra és a nemzetközi közösség reakciójára.
Ez is érdekelheti:
