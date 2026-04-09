Polgárháborús helyzet egy uniós tagállamban az üzemanyagárak miatt – kivezényelték a katonákat

Lelepleződött egy titkos hálózat, amely külföldről avatkozna bele a magyar választásokba

Újabb vita bontakozott ki a kampány hajrájában egy külföldről finanszírozott civil szervezet miatt. A 2026-os választás kapcsán a Democracy Reporting International neve azért került előtérbe, mert a szervezet adatokat próbál szerezni a magyarországi voksolással kapcsolatban, miközben röviddel a választás után külön online eseményt is tart.
A 2026-os választás előtt ismét a külföldi befolyás kérdésére terelődött a téma. A Democracy Reporting International nevű szervezet jelentős részben német, uniós és holland közpénzekből működik, és most jogi úton próbál választásokkal kapcsolatos adatokhoz hozzáférni nagy közösségi platformoktól. Ez azért váltott ki kritikát, mert a szervezet működésével kapcsolatban átláthatósági és semlegességi kérdések is felmerültek.

2026-os választás: külföldi NGO miatt alakult ki újabb vita
2026-os választás: Külföldi pénzek és beavatkozás a magyarországi választásokba

Korábban a hirado.hu számolt be arról, hogy az EU által finanszírozott aktivista civil szervezetek központi szerepet játszanak az uniós szintű jogállamisági jelentések és demokráciafigyelő tevékenységek tartalmának, értékeléseinek és ajánlásainak kialakításában, beleértve a Magyarországra irányulókat is. A cikk ennek kapcsán külön kiemeli a Democracy Reporting International (DRI) szerepét, ami a területen nagy befolyással járó munkát végez. A DRI működése átláthatósági és semlegességi kérdéseket vet fel, főleg azért, mert a finanszírozásának 74 százaléka kormányzati vagy egyéb közpénz forrásból érkezik (a közlemény szerint: 47 százalék a német külügytől, 20 százalék az EU-tól, 7 százalék a holland külügytől).

Több forrás is megerősíti, hogy a holland kormány is euró milliókat pumpál a DRI-be, amely most bírósági úton próbál hozzáférést szerezni a magyarországi választásokkal kapcsolatos adatokhoz nagy közösségi média platformoktól, például az X-től. Ugyanakkor a holland kabinet nem hajlandó elárulni, milyen támogatási feltételekkel nyújtották ezt a pénzt  – állítja a NieuwRechts holland lap. A nyilvános finanszírozás, a jogi nyomásgyakorlás és az átláthatóság hiánya együtt veszélyes elegyet alkot – különösen most, amikor az EU szerepe a nemzeti választásokban egyre gyakrabban kérdőjeleződik meg szerintük.

A Tűzfalcsoport blog információi szerint a szervezet 2026. április 15-én, vagyis három nappal a magyar parlamenti választás után „Magyarország a választások után” címmel tart webináriumot. Az eseményen azt vizsgálják majd, milyen következményei lehetnek a voksolásnak a jogállamiságra, az uniós eljárásokra és a nemzetközi közösség reakciójára.

Külföldi pénz, ügynökök, nyomásgyakorlás – így rajzolódik ki a háttér a Tisza körül

Súlyos állítások jelentek meg az ukrán titkosszolgálatok magyarországi aktivitásáról és a kampányba való beavatkozásról. Az Ellenpont írása szerint pénzügyi, politikai és titkosszolgálati szálak is összekötik az ügyet a Tisza Párttal.

Egy újabb ukrán forrás is megerősítette, hogy Zelenszkij az ukrán aranykonvojjal fizette volna ki Magyar Péteréket

Újabb ukrán vallomás bizonyítja, hogy az aranykonvojban szállított ukrán pénz, amit március 5-én foglaltak le a magyar hatóságok, az Zelenszkijnek egy olyan korrupciós pénze volt, amelyből Magyar Péteréket is támogatta az ukrán elnök. Ezúttal Boriszlav Berjoza volt ukrán parlamenti képviselő, Zelenszkij szövetségese szólalt meg. Zelenszkij azt tervezte, hogy az aranykonvoj pénzét lerakják Magyarországon, és a konvoj üresen tér vissza Ukrajnába. A pénz egy részét az ukrán elnök saját magának lopta volna el, egy másik részét viszont Magyar Péter kampányának finanszírozására fordították volna-ahogy korábban már többször megtették.

 

 

