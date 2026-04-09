Így voksolhatnak a kórházi betegek és dolgozók április 12-én

2026. április 9-én, csütörtökön jelent meg az a tájékoztatás, amely szerint a kórházak a folyamatos betegellátás fenntartása mellett segítik a betegek és az egészségügyi dolgozók részvételét az április 12-i országgyűlési voksoláson. A 2026-os választáshoz a mozgóurna igénylésének szabályait a Nemzeti Választási Iroda részletesen ismerteti.
Így szavazhat a kórházban fekvő beteg
A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint mozgóurnát az kérhet, aki egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe. Ha a választópolgár nem a saját szavazókörének területén fekvő kórházban tartózkodik, a mozgóurna iránti kérelem egyben átjelentkezési kérelemnek is számíthat, ezért különösen fontos a határidők és az adatok pontos megadása.
A 2026-os választás idején a dolgozók számára is biztosítják a részvételt
A kórházi közlés szerint az intézmények lehetőséget teremtenek arra is, hogy a munkavállalók a szavazás idejére eltávozhassanak a munkahelyükről.
Ez azért különösen fontos, mert az egészségügyi ellátás vasárnap sem állhat le, így a szervezésnél egyszerre kell figyelembe venni a betegbiztonságot és a demokratikus jogok gyakorlását.
Szavazás a kórházban: Mire kell figyelni a gyakorlatban?
A választási iroda oldala szerint a kérelemben a személyes adatok mellett meg kell adni a mozgóurna-igénylés okát, valamint azt a pontos címet is, ahová a szavazatszámlálók kiviszik az urnát.
Kórházi tartózkodás esetén ez azt jelenti, hogy érdemes az osztály, az épület vagy akár a kórterem adatait is feltüntetni, hogy a választás napján a bizottság könnyebben megtalálja a kérelmezőt.
A cél: senki ne maradjon ki a szavazásból
A mostani tájékoztatás legfontosabb üzenete, hogy a kórházi kezelés vagy a szolgálat önmagában nem jelentheti azt, hogy valaki elesik a voksolás lehetőségétől. A 2026-os választás előtt ezért a betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak is érdemes időben tájékozódniuk a részletes szabályokról, hogy április 12-én valóban élhessenek a szavazati jogukkal.
