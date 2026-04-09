Véget ért a Nemzeti Petíció: elsöprő erejű üzenet Brüsszelnek

Így voksolhatnak a kórházi betegek és dolgozók április 12-én

A vasárnapi voksolás idején a kórházban fekvő betegek és az ügyeletben dolgozó egészségügyi munkatársak számára is biztosítani kell a szavazás lehetőségét. A 2026-os választás kapcsán az Országos Kórházi Főigazgatóság azt közölte, hogy intézményei felkészültek arra, hogy minden jogosult élhessen a szavazati jogával.
2026. április 9-én, csütörtökön jelent meg az a tájékoztatás, amely szerint a kórházak a folyamatos betegellátás fenntartása mellett segítik a betegek és az egészségügyi dolgozók részvételét az április 12-i országgyűlési voksoláson. A 2026-os választáshoz a mozgóurna igénylésének szabályait a Nemzeti Választási Iroda részletesen ismerteti.

2026-os választás - Szabadka, 2026. április 2. Leadja az április 12-i magyarországi országgyűlési választások levélszavazatát egy nő Magyarország szabadkai főkonzulátusán 2026. április 2-án. Levélszavazásra a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok jogosultak. MTI/Molnár Edvárd
2026-os választás: így szavazhatnak a betegek és a kórházi dolgozók
Fotó: Molnár Edvárd / MTI Fotószerkesztőség

Így szavazhat a kórházban fekvő beteg

A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint mozgóurnát az kérhet, aki egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe. Ha a választópolgár nem a saját szavazókörének területén fekvő kórházban tartózkodik, a mozgóurna iránti kérelem egyben átjelentkezési kérelemnek is számíthat, ezért különösen fontos a határidők és az adatok pontos megadása.

A 2026-os választás idején a dolgozók számára is biztosítják a részvételt

A kórházi közlés szerint az intézmények lehetőséget teremtenek arra is, hogy a munkavállalók a szavazás idejére eltávozhassanak a munkahelyükről. 

Ez azért különösen fontos, mert az egészségügyi ellátás vasárnap sem állhat le, így a szervezésnél egyszerre kell figyelembe venni a betegbiztonságot és a demokratikus jogok gyakorlását.

Szavazás a kórházban: Mire kell figyelni a gyakorlatban?

A választási iroda oldala szerint a kérelemben a személyes adatok mellett meg kell adni a mozgóurna-igénylés okát, valamint azt a pontos címet is, ahová a szavazatszámlálók kiviszik az urnát. 

Kórházi tartózkodás esetén ez azt jelenti, hogy érdemes az osztály, az épület vagy akár a kórterem adatait is feltüntetni, hogy a választás napján a bizottság könnyebben megtalálja a kérelmezőt.

A cél: senki ne maradjon ki a szavazásból

A mostani tájékoztatás legfontosabb üzenete, hogy a kórházi kezelés vagy a szolgálat önmagában nem jelentheti azt, hogy valaki elesik a voksolás lehetőségétől. A 2026-os választás előtt ezért a betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak is érdemes időben tájékozódniuk a részletes szabályokról, hogy április 12-én valóban élhessenek a szavazati jogukkal.

Ez is érdekelheti:

Ki nyeri a választást? Így alakul ki a végeredmény

A szavazatok számlálása vasárnap este azonnal megkezdődik, de a teljes feldolgozás akár a vártnál is több időt vehet igénybe. Szoros eredmény esetén a végeredmény akár csak a szavazást követő hétvégén válhat ismertté.

Megérkeztek a friss számok – ennyien felügyelik majd a voksolást

Négy nappal a parlamenti voksolás előtt véglegessé vált, hány megbízott segítheti a választási bizottságok munkáját az országban. A választás során több mint 35 ezer delegált vesz részt a szavazatszámláló bizottságok munkájában, ami elmarad a négy évvel ezelőtti adattól.

 

 

