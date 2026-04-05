Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

A magyar családok pénztárcájáról fog szólni a 2026-os választás

Az energiabiztonság és a családok védelme is a kampány egyik legfontosabb kérdésévé vált Magyarországon. A 2026-os választás tétje az is, hogy megmarad-e a kiszámítható árakat biztosító kormányzati politika, vagy egy bizonytalanabb, kockázatosabb irányba fordul az ország.
Egyre világosabban látszik, hogy a 2026-os választás egyik legfontosabb kérdése az energiaárak, a rezsivédelem és a hatósági árak jövője lesz. Miközben a Fidesz a családok közvetlen anyagi biztonságát, a fix árakat és a kiszámítható gazdasági környezetet tekinti elsődlegesnek, addig a Tisza Párt olyan energiapolitikai fordulatot sürget, amely komoly kockázatot jelentene a magyar háztartások számára – tájékoztat a Világgazdaság.

2026-os választás: a rezsivédelem és a fix árak is a kampány tétjei közé kerültek - Szabadka, 2026. április 2. Leadja az április 12-i magyarországi országgyűlési választások levélszavazatát egy nő Magyarország szabadkai főkonzulátusán 2026. április 2-án. Levélszavazásra a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok jogosultak. MTI/Molnár Edvárd
Fotó: Molnár Edvárd / MTI Fotószerkesztőség

A kormány a családokat védi

A magyar kormány stratégiai célja, hogy a háztartások továbbra is a piaci árnál olcsóbban juthassanak gázhoz, áramhoz és üzemanyaghoz. 

Az ukrajnai olajblokádok és a közel-keleti háború miatt megugró világpiaci árak idején különösen fontossá vált, hogy az állam közvetlenül is beavatkozzon, és megvédje a családokat az elszabaduló költségektől.

Ennek része a védett üzemanyagár is, amelynek célja, hogy a magyar családok, vállalkozások és a logisztikai szektor ne a globális energiapiaci válság árát fizessék meg.

A Tisza Párt más irányba vinné az országot

A Tisza Párt megszüntetné a hatósági árakat, felszámolná a különadókat, és leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiaforrásokról is. Ez a jelenlegi helyzetben azt jelentené, hogy a magyar emberek nagyobb terhet viselnének, miközben az ország egy bizonytalanabb energiapolitikai pályára kerülne.

A vita tehát nem pusztán gazdasági kérdés, hanem a mindennapi megélhetésről is szól: maradjon-e a védelem, vagy jöjjön egy kockázatosabb modell.

A 2026-os választás valódi tétje

A 2026-os választás így világos választóvonalat húz a két politikai irány közé:

Az egyik oldalon a családokat védő, kiszámítható árpolitikát képviselő Fidesz áll, a másikon pedig egy olyan ellenzéki irány, amely veszélybe sodorná a rezsivédelmet és az eddig elért eredményeket.

