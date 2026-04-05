A magyar családok pénztárcájáról fog szólni a 2026-os választás

Egyre világosabban látszik, hogy a 2026-os választás egyik legfontosabb kérdése az energiaárak, a rezsivédelem és a hatósági árak jövője lesz. Miközben a Fidesz a családok közvetlen anyagi biztonságát, a fix árakat és a kiszámítható gazdasági környezetet tekinti elsődlegesnek, addig a Tisza Párt olyan energiapolitikai fordulatot sürget, amely komoly kockázatot jelentene a magyar háztartások számára – tájékoztat a Világgazdaság.
A kormány a családokat védi
A magyar kormány stratégiai célja, hogy a háztartások továbbra is a piaci árnál olcsóbban juthassanak gázhoz, áramhoz és üzemanyaghoz.
Az ukrajnai olajblokádok és a közel-keleti háború miatt megugró világpiaci árak idején különösen fontossá vált, hogy az állam közvetlenül is beavatkozzon, és megvédje a családokat az elszabaduló költségektől.
Ennek része a védett üzemanyagár is, amelynek célja, hogy a magyar családok, vállalkozások és a logisztikai szektor ne a globális energiapiaci válság árát fizessék meg.
A Tisza Párt más irányba vinné az országot
A Tisza Párt megszüntetné a hatósági árakat, felszámolná a különadókat, és leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiaforrásokról is. Ez a jelenlegi helyzetben azt jelentené, hogy a magyar emberek nagyobb terhet viselnének, miközben az ország egy bizonytalanabb energiapolitikai pályára kerülne.
A vita tehát nem pusztán gazdasági kérdés, hanem a mindennapi megélhetésről is szól: maradjon-e a védelem, vagy jöjjön egy kockázatosabb modell.
A 2026-os választás valódi tétje
A 2026-os választás így világos választóvonalat húz a két politikai irány közé:
Az egyik oldalon a családokat védő, kiszámítható árpolitikát képviselő Fidesz áll, a másikon pedig egy olyan ellenzéki irány, amely veszélybe sodorná a rezsivédelmet és az eddig elért eredményeket.
Ez fájhat Brüsszelnek! Az uniós országok is belátták: igaza volt Orbán Viktornak!
Öt uniós tagállam rendkívüli adót vetne ki az energiacégek többletnyereségére az emelkedő árak miatt. Az energiaválság így ismét belpolitikai kérdéssé válhat Magyarországon is, mert a kormány régóta a különadókra épülő rezsivédelem mellett érvel.
Felrobbanhatott volna minden: Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze
Pusztító erejű robbanószert találtak a magyar határ közelében. Alekszandar Vucsics szerb elnök vasárnap tájékoztatta Orbán Viktort, hogy a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. A nyomozás folyamatban van, országaink energiabiztonságát meg fogjuk óvni!