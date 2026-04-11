A magyar irodalom tragikus sorsú zsenije: ezért ünnepeljük április 11-én a magyar költészet napját

A magyar költészet napja minden évben április 11-én emlékeztet a versek és a lírai hagyományok fontosságára. A dátum nem véletlen: ezen a napon, 1905-ben született József Attila, a magyar irodalom kiemelkedő alakja, akinek életműve a mai napig inspirálóan hat.

A nap célja, hogy a költészet ne csak az irodalmi műveltség része legyen, hanem élő, mindennapokba integrált művészeti forma.

Ezen a napon országszerte programok, felolvasások, versversenyek és irodalmi estek zajlanak iskolákban, könyvtárakban, színházakban, közösségi tereken.

A magyar költészet napja: már 62 éve ünnepeljük a magyar irodalom nagyjait

József Attila életműve páratlan a magyar irodalomban: nyomorban és fizikai, lelki szenvedések közepette olyan költészetet teremtett, amely egyetemes érvényű, és a világirodalom színvonalán is mérhető. Művészetében a lírai hagyományokat mesterien ötvözte a modern törekvésekkel, a versek formailag és tartalmilag is rendkívül gazdagok – írja a vers.hu.

Az első hivatalos magyar költészet napját 1964-ben rendezték meg, és azóta minden évben április 11-én emlékezünk meg a magyar irodalom legkiemelkedőbb alakjairól.

József Attila és testvére, Etelka

József Attila életútja: a zsenialitás és a szenvedés

József Attila Budapesten, a Ferencvárosban született 1905. április 11-én. Szülei, József Áron szappanfőző munkás és Pőcze Borbála mosónő, korán elváltak egymástól, és a család anyagi helyzete rendkívül nehéz volt. Hat gyermekük közül csak hárman élték túl a korai éveket: Attila, Jolán és Etus. 1910-ben Attilát és testvérét nevelőszülőkhöz adták Öcsödre, ami mély lelki traumát jelentett számára. Ekkor nevezték Pistának, kétségbe vonva nevét és identitását – írja az Arcanum.

A gyermekkori nyomor és a fizikai-lelki szenvedések ellenére Attila korán megszerette az olvasást és a költészetet. Már fiatalon bizonyította tehetségét, és 1922-ben jelent meg első verseskötete, a Szépség koldusa, amelyhez Juhász Gyula írt előszót, és „Isten kegyelméből való költőként” jellemezte az ifjú szerzőt.

Attila iskolai évei alatt többnyire az olvasásra és önképzésre koncentrált, majd a makói gimnáziumban tanult, ahol nyáron különböző munkákat vállalt, hogy segítsen családján. Már ekkor megmutatkozott költői zsenialitása, amelyet később a Nyugat is elismert.

József Attila életének felnőttkori szakasza tele volt közösségkereséssel, politikai és társadalmi aktivitással, ugyanakkor lelki válságokkal.

1925-ben a Tiszta szívvel című verséért tanárai eltanácsolták, majd a bécsi és párizsi egyetemeken folytatta tanulmányait. Párizsban a Sorbonne hallgatója lett, és megismerkedett a kor nagy szellemi alakjaival, például Lukács Györggyel és Hatvany Lajossal.