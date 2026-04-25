Két egyszerű teszt megmutatja, mennyire friss az agya

Az agyteszteket Peter Sturm pszichológus és Siegfried Lehrl, az agytréninggel foglalkozó szervezet alapítója készítette. Szerintük két alapvető képességet érdemes vizsgálni: a gondolkodás sebességét és a figyelem tartósságát – írja a FOCUS online.

Az agyteszt egyszerre teszi próbára a gondolkodás gyorsaságát és a figyelem tartósságát

Agytesztek:

1. teszt: Milyen gyors az agya?

Vegyen elő egy másodpercmutatós órát vagy indítson el egy stopperórát a telefonján. Az alábbi 20 betűből álló sort kell a lehető leggyorsabban, félhangosan felolvasnia:

a l w h f z k e v p m g z n r t s b j k

Mérje meg, mennyi idő alatt végez:

5 másodperc: kivételes teljesítmény, rendkívül gyors gondolkodás

6–7 másodperc: nagyon jó eredmény

6–9 másodperc: átlagosan jó tartomány

10 másodperc felett: érdemes újra próbálkozni máskor – ha akkor is hasonló az eredmény, ajánlott fejleszteni az agy gyorsaságát

A szakértők szerint az eredményt befolyásolja a fáradtság, a stressz vagy akár a napszak is, ezért nem árt többször elvégezni a tesztet.

Gyakorlat: így gyorsíthatja az agyát

Az úgynevezett „szótag-sprint” gyakorlat segíthet a reakcióidő javításában. Ennek lényege, hogy szétvágott szavakat kell helyes sorrendbe rakni – például egy közmondás darabjait.

Az ilyen típusú feladatok nemcsak szórakoztatóak, hanem bizonyítottan serkentik az agyműködést is.

A szakértők hangsúlyozzák: a rendszeres mentális tréning legalább olyan fontos, mint a testmozgás – és már napi néhány perc is érezhető javulást hozhat.

2. teszt: Mennyire tud koncentrálni?

Ehhez a feladathoz egy rövidebb szövegre vagy betűhalmazra lesz szüksége. A cél az, hogy meghatározott jeleket minél hosszabb ideig, hiba nélkül kiszűrjön.

Feladat:

Nézze át az alábbi betűsort, és számolja meg, hány darab „e” betűt talál benne:

k e t b r e n s e l k e p o e r t e n s e k e m r e t e l

Mérje az időt is közben.

Értékelés:

Gyors és hibátlan: kiváló koncentráció

Kevés hiba, kisebb lassulás: jó szint

Sok kihagyás vagy tévesztés: érdemes fejleszteni a figyelmet

Gyakorlat: így javíthatja a koncentrációját

A szakértők szerint a koncentráció úgy erősíthető, ha rendszeresen végez hasonló, monoton, de figyelmet igénylő feladatokat.