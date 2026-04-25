Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Olvasta?

Két egyszerű teszt megmutatja, mennyire friss az agya

49 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az agy gyorsasága és koncentrációs képessége kulcsszerepet játszik a mindennapi teljesítményben, ám ezek az évek múlásával fokozatosan romolhatnak. Szakértők szerint azonban jó hír, hogy mindkettő fejleszthető, és már néhány egyszerű agyteszttel is kideríthetjük, milyen állapotban van az elménk. Tegye próbára magát két egyszerű tesztünkkel!
agygondolkodástesztfigyelem

Az agyteszteket Peter Sturm pszichológus és Siegfried Lehrl, az agytréninggel foglalkozó szervezet alapítója készítette. Szerintük két alapvető képességet érdemes vizsgálni: a gondolkodás sebességét és a figyelem tartósságát – írja a FOCUS online.

Az agyteszt egyszerre teszi próbára a gondolkodás gyorsaságát és a figyelem tartósságát – Fotó: Unsplash
Agytesztek:

1. teszt: Milyen gyors az agya?

Vegyen elő egy másodpercmutatós órát vagy indítson el egy stopperórát a telefonján. Az alábbi 20 betűből álló sort kell a lehető leggyorsabban, félhangosan felolvasnia:

a l w h f z k e v p m g z n r t s b j k

Mérje meg, mennyi idő alatt végez:

  • 5 másodperc: kivételes teljesítmény, rendkívül gyors gondolkodás
  • 6–7 másodperc: nagyon jó eredmény
  • 6–9 másodperc: átlagosan jó tartomány
  • 10 másodperc felett: érdemes újra próbálkozni máskor – ha akkor is hasonló az eredmény, ajánlott fejleszteni az agy gyorsaságát

A szakértők szerint az eredményt befolyásolja a fáradtság, a stressz vagy akár a napszak is, ezért nem árt többször elvégezni a tesztet.

Gyakorlat: így gyorsíthatja az agyát

Az úgynevezett „szótag-sprint” gyakorlat segíthet a reakcióidő javításában. Ennek lényege, hogy szétvágott szavakat kell helyes sorrendbe rakni – például egy közmondás darabjait.

Az ilyen típusú feladatok nemcsak szórakoztatóak, hanem bizonyítottan serkentik az agyműködést is.

A szakértők hangsúlyozzák: a rendszeres mentális tréning legalább olyan fontos, mint a testmozgás – és már napi néhány perc is érezhető javulást hozhat.

2. teszt: Mennyire tud koncentrálni?

Ehhez a feladathoz egy rövidebb szövegre vagy betűhalmazra lesz szüksége. A cél az, hogy meghatározott jeleket minél hosszabb ideig, hiba nélkül kiszűrjön.

Feladat:
Nézze át az alábbi betűsort, és számolja meg, hány darab „e” betűt talál benne:

k e t b r e n s e l k e p o e r t e n s e k e m r e t e l

Mérje az időt is közben.

Értékelés:

  • Gyors és hibátlan: kiváló koncentráció
  • Kevés hiba, kisebb lassulás: jó szint
  • Sok kihagyás vagy tévesztés: érdemes fejleszteni a figyelmet

Gyakorlat: így javíthatja a koncentrációját

A szakértők szerint a koncentráció úgy erősíthető, ha rendszeresen végez hasonló, monoton, de figyelmet igénylő feladatokat.

Egyszerű módszer:

  • Olvasson szöveget, és jelölje ki benne például az összes „a” vagy „e” betűt
  • Időre dolgozzon, majd próbálja meg minden nap egy kicsit felgyorsítani
  • Fontos: közben ne zavarja semmi (telefon, háttérzaj)

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!