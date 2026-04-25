Két egyszerű teszt megmutatja, mennyire friss az agya

Az agyteszteket Peter Sturm pszichológus és Siegfried Lehrl, az agytréninggel foglalkozó szervezet alapítója készítette. Szerintük két alapvető képességet érdemes vizsgálni: a gondolkodás sebességét és a figyelem tartósságát – írja a FOCUS online.
Agytesztek:
1. teszt: Milyen gyors az agya?
Vegyen elő egy másodpercmutatós órát vagy indítson el egy stopperórát a telefonján. Az alábbi 20 betűből álló sort kell a lehető leggyorsabban, félhangosan felolvasnia:
a l w h f z k e v p m g z n r t s b j k
Mérje meg, mennyi idő alatt végez:
- 5 másodperc: kivételes teljesítmény, rendkívül gyors gondolkodás
- 6–7 másodperc: nagyon jó eredmény
- 6–9 másodperc: átlagosan jó tartomány
- 10 másodperc felett: érdemes újra próbálkozni máskor – ha akkor is hasonló az eredmény, ajánlott fejleszteni az agy gyorsaságát
A szakértők szerint az eredményt befolyásolja a fáradtság, a stressz vagy akár a napszak is, ezért nem árt többször elvégezni a tesztet.
Gyakorlat: így gyorsíthatja az agyát
Az úgynevezett „szótag-sprint” gyakorlat segíthet a reakcióidő javításában. Ennek lényege, hogy szétvágott szavakat kell helyes sorrendbe rakni – például egy közmondás darabjait.
Az ilyen típusú feladatok nemcsak szórakoztatóak, hanem bizonyítottan serkentik az agyműködést is.
A szakértők hangsúlyozzák: a rendszeres mentális tréning legalább olyan fontos, mint a testmozgás – és már napi néhány perc is érezhető javulást hozhat.
2. teszt: Mennyire tud koncentrálni?
Ehhez a feladathoz egy rövidebb szövegre vagy betűhalmazra lesz szüksége. A cél az, hogy meghatározott jeleket minél hosszabb ideig, hiba nélkül kiszűrjön.
Feladat:
Nézze át az alábbi betűsort, és számolja meg, hány darab „e” betűt talál benne:
k e t b r e n s e l k e p o e r t e n s e k e m r e t e l
Mérje az időt is közben.
Értékelés:
- Gyors és hibátlan: kiváló koncentráció
- Kevés hiba, kisebb lassulás: jó szint
- Sok kihagyás vagy tévesztés: érdemes fejleszteni a figyelmet
Gyakorlat: így javíthatja a koncentrációját
A szakértők szerint a koncentráció úgy erősíthető, ha rendszeresen végez hasonló, monoton, de figyelmet igénylő feladatokat.
Egyszerű módszer:
- Olvasson szöveget, és jelölje ki benne például az összes „a” vagy „e” betűt
- Időre dolgozzon, majd próbálja meg minden nap egy kicsit felgyorsítani
- Fontos: közben ne zavarja semmi (telefon, háttérzaj)
Csak a legélesebb elmék jutnak végig ezen a brutálisan nehéz kvízen
Döbbenetesen nehéz tudáspróba a tudományos-fantasztikus irodalom és a szórakoztató fantasy szerelmeseinek. Tesztelje tudását!