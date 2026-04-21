Botrányok és vészjósló kérdőjelek Magyar Péter kormányának első miniszterei körül

Rágyújtott vezetés közben, azonnal atomjaira robbant a kocsija – videó

air fryer

Sokan rosszul használják az air fryert – Ön is?

40 perce
Olvasási idő: 4 perc
Az air fryer praktikus és népszerű eszköz, de csak akkor biztonságos, ha megfelelően használjuk. A nagy teljesítményű konyhai eszközök, mint az air fryer vagy a mikrohullámú sütő helytelen használata komoly tűzveszélyt jelenthet.
air fryertűzveszélyhasználat

Az air fryer egyre népszerűbb a modern konyhákban, de kevesen tudják, hogy a helytelen használata komoly tűzveszélyt jelenthet. Egy szakértő figyelmeztet: egyetlen rossz döntés is elég lehet ahhoz, hogy veszélybe kerüljön az otthonunk – írja a Szoljon. 

Air fryer használata: ezt a hibát kerülje el, ha nem akar lakástüzet
Az air fryer és más nagy teljesítményű konyhai eszközök jelentős áramfelvétellel működnek. Bár a hosszabbítók praktikus megoldást kínálnak, nem minden esetben biztonságosak. 

Szakértők szerint az elosztók elsősorban kisebb fogyasztású eszközökhöz valók, például számítógépekhez, monitorokhoz, routerekhez vagy telefontöltőkhöz. 

Ezzel szemben az olyan berendezések, mint az air fryer, a vízforraló, a mikrohullámú sütő vagy az elektromos főzőlap tartósan nagy terhelést jelentenek. Ez könnyen túlmelegedéshez, szélsőséges esetben akár lakástűzhöz is vezethet. 

Az air fryer működése során folyamatosan magas teljesítményt igényel. Ha ezt egy hosszabbítón keresztül kapja, a vezetékek és csatlakozók gyorsan felmelegedhetnek. 

A probléma különösen akkor súlyos, ha több nagy teljesítményű eszköz kerül ugyanarra az elosztóra, gyenge minőségű hosszabbítót használunk, vagy több hosszabbítót kötünk össze. 

Ilyen esetekben a rendszer túlterhelődhet, ami akár olvadáshoz vagy tűzesethez is vezethet.

Sütőpapír az air fryerben: szükséges vagy veszélyes?

A sütőpapír sok konyhában hasznos segítő, de az air fryerben komoly kockázatot jelenthet. Bár a forrólevegős sütő ígérete, hogy kevés olajjal is ropogós sült krumplit készít, a papír könnyen lángra kaphat, ha nem megfelelően használjuk. A gyártók ugyan kínálnak speciális sütőpapírt airfryerhez, de figyelmeztetnek: ha étel nélkül kerül a készülékbe, a forró levegő érintkezhet a fűtőspirállal, ami tűzveszélyt jelent.

 

