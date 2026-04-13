Meglepő felfedezés: így lehet kevésbé rákkeltő a legnépszerűbb reggeli étel

A kutatók a modern Crispr génszerkesztési technológiát alkalmazták, amellyel célzottan módosították a búza DNS-ét. Ennek során csökkentették az aszparagin nevű aminosav mennyiségét, amely hő hatására alakul át akrilamiddá – írja a The Guardian.

A génszerkesztett búzában kevesebb az akrilamid

Az akrilamid több szempontból is hasznos

A kísérletek szerint az így módosított búzában akár 90 százalékkal is csökkenhetett az aszparagin szintje, miközben a terméshozam nem romlott. Az ebből készült kenyerekben és kekszekben pedig jelentősen alacsonyabb volt a káros anyag mennyisége, egyes esetekben még pirítás után is alig volt kimutatható.

A kutatók szerint az új technológia segíthet az élelmiszeriparnak megfelelni a szigorodó biztonsági előírásoknak, miközben a fogyasztók egészségét is védi. Ugyanakkor a génmódosított növények szabályozása továbbra is vitatott kérdés, különösen Európában.

