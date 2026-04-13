Meglepő felfedezés: így lehet kevésbé rákkeltő a legnépszerűbb reggeli étel

Brit kutatók olyan génszerkesztett búzát hoztak létre, amelyből készült kenyér pirítás után is kevesebb rákkeltő anyagot tartalmazhat. Az új eljárás jelentősen csökkenti az akrilamid nevű vegyület képződését, amely sütés és pirítás során keletkezik, és a szakemberek szerint potenciálisan rákkeltő.
A kutatók a modern Crispr génszerkesztési technológiát alkalmazták, amellyel célzottan módosították a búza DNS-ét. Ennek során csökkentették az aszparagin nevű aminosav mennyiségét, amely hő hatására alakul át akrilamiddá – írja a The Guardian

A génszerkesztett búzában kevesebb az akrilamid – Fotó: Unsplash
Az akrilamid több szempontból is hasznos

A kísérletek szerint az így módosított búzában akár 90 százalékkal is csökkenhetett az aszparagin szintje, miközben a terméshozam nem romlott. Az ebből készült kenyerekben és kekszekben pedig jelentősen alacsonyabb volt a káros anyag mennyisége, egyes esetekben még pirítás után is alig volt kimutatható. 

A kutatók szerint az új technológia segíthet az élelmiszeriparnak megfelelni a szigorodó biztonsági előírásoknak, miközben a fogyasztók egészségét is védi. Ugyanakkor a génmódosított növények szabályozása továbbra is vitatott kérdés, különösen Európában.

