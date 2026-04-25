Albérlet kisokos: egyik napról a másikra az utcára kerülhet, ha erre nem figyel

Sok fiatal és diák minden évben ugyanabba a hibába esik az új albérlet keresése és a szerződéskötés során. Egy rosszul megfogalmazott vagy teljesen hiányzó albérleti szerződés komoly következményekkel járhat: váratlan kiköltöztetés, jogviták vagy akár a kaució elvesztése is lehet a vége – figyelmeztet a Sonline.

A tavaszi és nyári időszakban jelentősen megnő az albérlet iránti kereslet, különösen a diákok és pályakezdők körében, akik igyekeznek mielőbb biztosítani lakhatásukat. Ilyenkor sokan az első szimpatikus lakásra lecsapva kihagyják az írásos szerződést, pedig ez súlyos hiba. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a szóbeli megállapodások ma már nem nyújtanak valódi jogi védelmet, ezért az albérlet esetében az írásos szerződés elengedhetetlen.

Albérleti szerződés: ezek az alapvető elemek

Egy megfelelő albérleti szerződésnek tartalmaznia kell a bérlő és a tulajdonos pontos adatait, a bérleti díj összegét, a fizetés módját és határidejét, valamint a rezsi elszámolásának részleteit is. Emellett kiemelten fontos a kaució feltételeinek egyértelmű rögzítése. Az albérlet átvételekor ajánlott állapotfelmérő jegyzőkönyvet készíteni, valamint fotókkal dokumentálni a lakás állapotát, hogy később ne alakulhasson ki vita a sérülések vagy hiányosságok miatt.

Szakértők szerint több olyan szerződéses elem is van, amely komoly problémát jelezhet az albérlet esetében. Ilyen például az a kikötés, hogy a kaució nem jár vissza, ami jogellenes, hiszen megfelelő feltételek mellett a kaució visszajár. Ugyanígy gyanús, ha a szerződés szerint a bérlő bármikor kiköltöztethető, mert a felmondásnak szigorú jogi szabályai vannak. Problémás az is, ha a dokumentum csak szóbeli kiegészítésekre hivatkozik, hiszen minden feltételt írásban kell rögzíteni. Az albérlet rezsijének elszámolása sem lehet ellenőrizhetetlen, kizárólag átlátható számlázás fogadható el, és soha nem szabad olyan lakást átvenni, ahol nincs hivatalos állapotfelmérés.

A Gyöngyösi Járási Ügyészség közokirat-hamisítás miatt emelt vádat egy nő ellen, aki a tulajdonos engedélye nélkül jelentkezett be állandó lakcímre a bérelt lakásba. Az ingatlan tulajdonosát teljesen megkerülte a bérlő, aki így jogtalanul használta fel a nyilvántartási rendszert saját céljaira.