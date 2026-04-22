Fellélegezhetnek az allergiások – ekkor jöhet az enyhülés

Az idei tavaszon egyszerre több növény virágzása is terheli az allergiások szervezetét, ezért sokan hirtelen erősebb panaszokat tapasztalnak. Az allergiaszezonban kimondottan segíthet a csapadékos idő, mert kimossa a polleneket a levegőből, így csökken a pollenterhelés, ami érezhetően enyhítheti a tüneteket a mindennapokban – számolt be a ZAOL.
Az allergiaszezon tüneteit tényleg enyhítheti az eső
Esős időben a pollenek nedvességet kapnak, emiatt nehezebben szállnak a levegőben. Ez sokaknál kevesebb tüsszögést, enyhébb szemviszketést és nyugodtabb éjszakákat jelenthet.
Száraz, szeles időben viszont épp az ellenkezője történik: a pollen könnyebben terjed, így a tünetek is felerősödhetnek.
Most több növény pollenje is gondot okozhat
Ebben az időszakban a nyírfa pollenje különösen erős allergén lehet, de más tavasszal virágzó fafajok is panaszokat válthatnak ki. Közben a fűpollenszezon is lassan elindul, ezért sok érintett úgy érezheti, hogy egyik napról a másikra romlott az állapota.
Nem mindegy, mikor megy a szabadba
Az allergiaszezon alatt az időzítés is sokat számít. A késő esti órákban, eső után és szélcsendes időben általában alacsonyabb lehet a pollenkoncentráció, ezért a szabadtéri programokat érdemesebb ilyenkorra időzíteni. Napos, szeles időben viszont nagyobb eséllyel erősödnek fel a panaszok.
Egy gyakori tévhit is sokakat megtéveszt
Sokan még mindig azt gondolják, hogy a nyárfáról szálló fehér pihék okozzák az allergiát, pedig ez nem így van.
A kellemetlen tüneteket valójában a levegőben terjedő, szabad szemmel sokszor nem is látható pollenek váltják ki.
Szénanáthától szenved? Ezekkel a praktikákkal hamar búcsút inthet a gondnak
A tavaszi időszakban rengetegen küzdenek különböző allergiával. A szénanátha egy széles körben elterjedt allergia, amelyet a pollen okoz.
Kevesen tudják, de ez az étrend segíthet szénanátha ellen
A tavaszi időszak sokak számára nemcsak a jó időt, hanem az allergiás tüneteket is jelenti. A szakértők szerint az étrend is sokat számíthat szénanátha ellen, mert egyes ételek ronthatják, míg mások enyhíthetik a tüneteket.