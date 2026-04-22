Fellélegezhetnek az allergiások – ekkor jöhet az enyhülés

Az idei tavaszon egyszerre több növény virágzása is terheli az allergiások szervezetét, ezért sokan hirtelen erősebb panaszokat tapasztalnak. Az allergiaszezonban kimondottan segíthet a csapadékos idő, mert kimossa a polleneket a levegőből, így csökken a pollenterhelés, ami érezhetően enyhítheti a tüneteket a mindennapokban – számolt be a ZAOL.

Allergiaszezon: az esős idő hozhatja az enyhülést

Az allergiaszezon tüneteit tényleg enyhítheti az eső

Esős időben a pollenek nedvességet kapnak, emiatt nehezebben szállnak a levegőben. Ez sokaknál kevesebb tüsszögést, enyhébb szemviszketést és nyugodtabb éjszakákat jelenthet.

Száraz, szeles időben viszont épp az ellenkezője történik: a pollen könnyebben terjed, így a tünetek is felerősödhetnek.

Most több növény pollenje is gondot okozhat

Ebben az időszakban a nyírfa pollenje különösen erős allergén lehet, de más tavasszal virágzó fafajok is panaszokat válthatnak ki. Közben a fűpollenszezon is lassan elindul, ezért sok érintett úgy érezheti, hogy egyik napról a másikra romlott az állapota.

Nem az számít elsősorban, hányféle pollen van a levegőben, hanem az, hogy ki mire érzékeny

Nem mindegy, mikor megy a szabadba Az allergiaszezon alatt az időzítés is sokat számít. A késő esti órákban, eső után és szélcsendes időben általában alacsonyabb lehet a pollenkoncentráció, ezért a szabadtéri programokat érdemesebb ilyenkorra időzíteni. Napos, szeles időben viszont nagyobb eséllyel erősödnek fel a panaszok.

Egy gyakori tévhit is sokakat megtéveszt

Sokan még mindig azt gondolják, hogy a nyárfáról szálló fehér pihék okozzák az allergiát, pedig ez nem így van.

A kellemetlen tüneteket valójában a levegőben terjedő, szabad szemmel sokszor nem is látható pollenek váltják ki.