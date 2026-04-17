Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Olvasta?

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

krízis

Amikor kicsúszik a talaj: krízis és megküzdés

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vannak helyzetek, amikor az élet megszokott keretei hirtelen felbomlanak. Ami addig kiszámítható volt, bizonytalanná válik; a jövő beláthatatlanná, a jelen pedig kaotikussá. Amikor az egyén olyan változással szembesül, amelyre nem számított, és amely alapjaiban rendezi át a mindennapi működését, akcidentális krízisről beszélünk. Ez nem az élet természetes rendjébe illeszkedő átmenet, hanem egy váratlan törés, amely komplex érzelmi és kognitív folyamatokat indít el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy ilyen helyzetben az érzelmi rendszer dominánssá válik. A gondolkodás beszűkülhet, és erőteljesen érzelemvezérelt működés jelenik meg, amely impulzív, gyakran meggondolatlan cselekvésekhez vezethet. A strukturavesztés élménye intenzív affektusokkal járhat: ijedtség, félelem, harag, csalódás, frusztráció és reménytelenség váltják egymást, gyakran kiszámíthatatlan módon. Mivel a megszokott kapaszkodók eltűnnek, az egyén könnyen kapkodóvá válhat, miközben fokozódik a kontrollvesztés élménye.

Súlyosabb krízishelyzetben mindehhez társulhat a kirekesztettség, a magány és az elhagyatottság érzése. Ezek az élmények gyakran találkoznak a szégyennel, amely különösen destruktív hatású: beszűkíti a mentalizációs képességet, vagyis azt a kapacitást, hogy saját és mások mentális állapotait árnyaltan értelmezzük. Ilyenkor a világ leegyszerűsödik, fekete-fehérvé válik, és az egyén könnyebben ragad bele negatív értelmezési spirálokba.

A megküzdés szempontjából paradox helyzet alakulhat ki. Az adaptív stratégiák jelentős része cselekvésalapú (problémamegoldás, aktív változtatás), azonban egy akcidentális krízis gyakran éppen azt a teret szűkíti le, ahol ezek alkalmazhatók lennének. Ez tovább mélyítheti a tehetetlenség és kontrollvesztés élményét. Ilyen helyzetekben különösen felértékelődik egy másik dimenzió: a kapcsolódás.

A magány oldása nem pusztán érzelmi komfortot jelent, hanem pszichológiai stabilizáló tényező. 

A másokhoz való kapcsolódás élménye – akár beszélgetés, akár puszta jelenlét formájában – képes enyhíteni a kirekesztettség és az elutasítás érzését, valamint csökkenti a szégyen intenzitását. A valahová tartozás élménye visszaállíthat egy alapvető biztonságérzetet, amely nélkülözhetetlen a mentális egyensúlyhoz.

Fontos ugyanakkor felismerni, hogy az érzelmekre közvetlenül nem tudunk hatni. Nem működik az a felszólítás, hogy „ne félj” vagy „ne légy szomorú”. A gondolkodási mintázatok azonban hozzáférhetőbbek: ha képesek vagyunk tudatosítani és finoman újrakeretezni a helyzet értelmezését, az közvetetten az érzelmi állapotot is befolyásolja. A belső párbeszéd minősége – például az önkritika csökkentése vagy a realitásorientált gondolkodás erősítése – kulcsszerepet játszik a stabilizációban.

A krízis nemcsak szétesés, hanem potenciális átrendeződés is. Bár az átmeneti időszak gyakran bizonytalan és fájdalmas, a pszichológiai működés képes új egyensúlyt kialakítani. A kapaszkodók ilyenkor nem kívül, hanem fokozatosan belül kezdenek újraszerveződni: a kapcsolatokban, a gondolkodásban és az önmagunkhoz való viszonyban. Ez a folyamat nem gyors és nem lineáris, de megfelelő támogatással és tudatossággal az egyén képes lehet újra stabil talajt találni.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!