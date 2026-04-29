A TV2 sztárjának az új teste mindent visz – így néz ki most a balhé után

Andrei Mangra látványos fizikai és mentális átalakuláson ment keresztül az elmúlt másfél évben. A táncművész nemcsak a parketten készül a nyári fellépésekre, hanem az edzőteremben is komoly munkát végez, amely – információk szerint – nem csupán esztétikai, hanem lelki kapaszkodó is számára.

Andrei Mangra brutális átalakuláson ment át a balhék után – a táncos új formában tér vissza

A beszámolók szerint a sport egyfajta terápiává vált számára: segít feldolgozni a múlt eseményeit, és abban is, hogy ne kerüljön újra hasonló helyzetbe, mint 2024 novemberében, amikor két férfi rátört budapesti lakásában és bántalmazta őt.

Mi történt Andrei Mangra életében, ami mindent megváltoztatott?

Az ügy komoly fordulatot hozott a táncos életében. Az eset után az ügyészség zsarolás, magánlaksértés és testi sértés miatt emelt vádat az elkövetők ellen, miközben Mangra neve egy kábítószerrel kapcsolatos eljárásban is felmerült.

Bár szervezetében amfetamint találtak, végül nem került vádlottként bíróság elé: az ellene indított eljárást egy évre felfüggesztették azzal a feltétellel, hogy részt vesz egy fél éven át tartó kezelési programban.

Egy közeli ismerős szerint az eset „felébresztette” a táncost:

– Az egész történet hatalmas lökést adott neki. Nemcsak azért edz, hogy tiszta maradjon, hanem mert soha többé nem akar kiszolgáltatott lenni – fogalmazott.

Mire készül most Andrei Mangra?

A jelek szerint a táncos készen áll a visszatérésre. Saját közösségi oldalán nemrég egy látványos, kigyúrt felsőtestét bemutató fotósorozatot tett közzé, amelyhez ezt írta:

„Készen állok a nyári táncos szerződésekre.”

A rajongók és szakmabeliek azonnal reagáltak. Egy korábbi tánctársulat kommentben jelezte: alig várják, hogy újra együtt dolgozhassanak vele. Bár jelenleg nem szerepel hivatalosan minden produkció tagjai között, több jel is arra utal, hogy komoly érdeklődés övezi.

A koreográfus Jasmine Takács külön is méltatta őt: kiemelte technikáját, precizitását és azt az energiát, amellyel „minden teret beragyog”.