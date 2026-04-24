Áttörés jöhet az elhízás kezelésében? Egy természetes hormon segíthet fogyás nélkül

A tudósok által vizsgált FGF21 nevű hormon az agy egy olyan területére hat, amely az étvágy és az anyagcsere szabályozására szolgál. Ez ugyanaz a régió, amelyet a jelenleg népszerű fogyókúrás gyógyszerek is céloznak, ám a hormon teljesen más módon működik – írja a Fox News.

Az anyagcsere szabályozása kulcsfontosságú lehet az elhízás elleni küzdelemben

Az anyagcsere felgyorsítása kockázatokkal is jár

Míg a ma széles körben alkalmazott kezelések főként az étvágy csökkentésével segítik a fogyást, addig az FGF21 az energiafelhasználást növeli, vagyis felgyorsítja a szervezet anyagcseréjét, így több kalóriát éget el.

A kutatást az University of Oklahoma szakemberei végezték, és eredményeiket a Cell Reports című folyóiratban publikálták. A vizsgálatok egyelőre egereken zajlottak, így további kutatások szükségesek annak megállapítására, hogy embereknél is hasonló hatás érhető-e el.

A szakértők szerint ugyanakkor óvatosságra van szükség. Bár az első eredmények ígéretesek, felmerülhetnek mellékhatások is, például emésztőrendszeri problémák vagy akár a csontok gyengülése.

A kutatók célja, hogy a jövőben olyan kezeléseket fejlesszenek ki, amelyek hatékonyan segítik a fogyást, miközben minimalizálják a kockázatokat. Az FGF21 így akár új korszakot nyithat az elhízás kezelésében – de ehhez még hosszú út vezet.

