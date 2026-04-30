Közeleg az anyák napja – virág és csoki most különösen kedvező áron a SPAR-ban

Az anyák napja az év egyik legkedvesebb ünnepe, amikor egy apró gesztussal is sokat mondhatunk – feltéve, hogy jól választunk. A SPAR idén is gondoskodott arról, hogy a vásárlók minden igényt és büdzsét kiszolgáljon: a kínálatban friss vágott virágok, cserepes növények, prémium csokoládék és egyedi ajándéktárgyak egyaránt megtalálhatók, sokszor jelentős kedvezménnyel.

Nem kell sokat költeni a tökéletes ajándékra – a SPAR anyák napi akciói most különösen kapóra jönnek

Az akció április 30-tól május 6-ig tart, és érdemes időben érkezni, hiszen a készlet áruházanként eltérő lehet. Nézzük meg, mit érdemes a kosárba tenni.

A legvonzóbb ajánlatok anyák napja alkalmára kategóriánként

A teljes kínálatból most a három legfontosabb kategóriát mutatjuk be:

A virágok között tulipáncsokortól az orchideáig mindenki megtalálja a kedvencét. A klasszikus tulipáncsokor már 1099 forinttól kapható, május 2. és 3. között pedig mindössze 999 forintért vihető haza. Aki valami különlegesebbet keres, a rózsacsokor liliomokkal vagy a kerámiakaspóban érkező pillangóorchidea 3999 forintos áron remek választás – de a tigrisliliom cserépben mindössze 1499 forintba kerül, a szegfű cserépben pedig 999 forintért vihető haza.

A csokoládék között 31 százalékos kedvezménnyel is találkozhatunk. A Lindt Excellence táblás csokoládé most 1499 forintért kapható, a Merci válogatás 1999 forintért, a Raffaello 1299 forintért, a Toffifee pedig mindössze 799 forintért. Aki prémiumabb meglepetésre vágyik, a Lindt Lindor desszert 2999 forintos áron szintén az akcióban szerepel.

Az egyedi ajándékok között LEGO Botanicals szetteket is találunk, amelyek kreatív kikapcsolódást és gyönyörű dekorációt kínálnak egyszerre. A napsárga virágcsokor szett 9999 forintért, a lótuszvirágos változat 4799 forintért, a hintázó növények szett pedig 6399 forintért kapható. Aki személyesebb hangvételű ajándékban gondolkodik, az anyák napi feliratos kerámiabögre 1299 és 1499 forint között, az ajándékcsomag pedig 2999 forintért vihető haza.

Mire figyeljünk vásárláskor?

Az akciós kínálat április 30-tól május 6-ig érhető el, de nem minden termék minden áruházban elérhető – a készlet áruházanként eltérhet. Érdemes tehát minél hamarabb felkeresni a legközelebbi SPAR vagy INTERSPAR üzletet, különösen a virágok esetén, ahol a frissesség és a készlet egyaránt korlátozott. A MySPAR alkalmazásban elérhető aktuális szórólap segít abban, hogy előre tájékozódjunk a kínálatról, és ne menjünk feleslegesen üres kézzel haza.