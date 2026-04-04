Öt kiváló kirándulóhely, amit érdemes felkeresni tavasszal

Baranya vármegye elsőre talán nem az arborétumairól híres, mégis több olyan zöld oázist rejt, amely könnyen rabul ejtheti a látogatókat. Az arborétum itt nem pusztán növénygyűjteményt jelent: történelmi kastélyparkot, panorámás hegyoldali kertet, családbarát pihenőhelyet és virágzó sétatereket is. Ha valaki szeretne kiszakadni a hétköznapokból, ezek a helyek egyszerre kínálnak nyugalmat, látványt és egy kis felfedezésélményt.
5 baranyai arborétum, amit érdemes felfedezni
- Püspökszentlászlói arborétum
A Kelet-Mecsek egyik legkülönlegesebb helyszíne, ahol a kastélypark hangulata és a gondozott növényzet egyszerre varázsolja el a látogatókat. Több mint 80 fa- és cserjefaj teszi igazán különlegessé, ráadásul a környék túrázóknak is remek választás.
- Sellyei arborétum
A Draskovich-kastély környezetében elterülő park tavasszal mutatja talán a legszebb arcát, amikor a virágzó növények és a krókuszmezők szinte mesebeli látványt nyújtanak. A fajgazdagság miatt ez a térség egyik legizgalmasabb zöld úti célja.
- Pintér-kert arborétum, Pécs
A Tettye fölött, a Mecsek oldalában fekvő kert kisebb méretű, mégis nagyon karakteres hely. Mediterrán hangulata, különleges növényei, szobrai és panorámája miatt nemcsak természetközeli, hanem látványos program is.
- Komlói arborétum és Kincses Park
Ez a hely inkább a könnyed kikapcsolódásról szól, mint a klasszikus arborétumi sétáról. Patakparti hangulat, játszóterek és családbarát környezet várja azokat, akik lazább, élményközpontú zöld programot keresnek.
- Harkány arborétum jellegű parkja
A fürdőváros nyugodtabb oldalát mutatja meg ez a gondozott zöld terület, amely kellemes sétákhoz és csendes pihenéshez ideális. Tökéletes választás lehet azoknak, akik a kikapcsolódást egy kis természetközeli élménnyel egészítenék ki.
Nemcsak növények, élmények is várják a látogatókat
A baranyai arborétumokban éppen az a legérdekesebb, hogy mindegyik más hangulatot kínál. Van, ahol a történelmi környezet dominál, máshol a virágzás, a panoráma vagy éppen a családbarát kikapcsolódás kerül előtérbe. Ezért ezek a helyek nemcsak egyszerű sétára alkalmasak, hanem valódi feltöltődést adhatnak azoknak is, akik valami különlegesebb kirándulást keresnek Baranyában.
Miért lehet jó választás egy arborétum?
Egy arborétum azért is vonzó úti cél, mert egyszerre nyugodt és izgalmas:
nem kell hozzá hosszú túra, mégis ad egy kis kiszakadást a hétköznapokból.
Baranya zöld kincsei jól mutatják, hogy néha nem a legismertebb látványosságok adják a legszebb élményt, hanem azok a csendes, árnyas helyek, ahol az ember egyszerűen csak jól érzi magát – hívja fel a figyelmet a BAMA.
