Öt kiváló kirándulóhely, amit érdemes felkeresni tavasszal

Baranya vármegye elsőre talán nem az arborétumairól híres, mégis több olyan zöld oázist rejt, amely könnyen rabul ejtheti a látogatókat. Az arborétum itt nem pusztán növénygyűjteményt jelent: történelmi kastélyparkot, panorámás hegyoldali kertet, családbarát pihenőhelyet és virágzó sétatereket is. Ha valaki szeretne kiszakadni a hétköznapokból, ezek a helyek egyszerre kínálnak nyugalmat, látványt és egy kis felfedezésélményt.

Fotó: micheile henderson / Unsplash

5 baranyai arborétum, amit érdemes felfedezni

Püspökszentlászlói arborétum

A Kelet-Mecsek egyik legkülönlegesebb helyszíne, ahol a kastélypark hangulata és a gondozott növényzet egyszerre varázsolja el a látogatókat. Több mint 80 fa- és cserjefaj teszi igazán különlegessé, ráadásul a környék túrázóknak is remek választás.

Fotó: Túrák Magyarországon / YouTube / Képkivágás

Sellyei arborétum

A Draskovich-kastély környezetében elterülő park tavasszal mutatja talán a legszebb arcát, amikor a virágzó növények és a krókuszmezők szinte mesebeli látványt nyújtanak. A fajgazdagság miatt ez a térség egyik legizgalmasabb zöld úti célja.

Fotó: Zsuzsanna Ottófiné Tarró / YouTube / Képkivágás

Pintér-kert arborétum, Pécs

A Tettye fölött, a Mecsek oldalában fekvő kert kisebb méretű, mégis nagyon karakteres hely. Mediterrán hangulata, különleges növényei, szobrai és panorámája miatt nemcsak természetközeli, hanem látványos program is.

Fotó: Zsuzsanna Ottófiné Tarró / YouTube / Képkivágás

Komlói arborétum és Kincses Park

Ez a hely inkább a könnyed kikapcsolódásról szól, mint a klasszikus arborétumi sétáról. Patakparti hangulat, játszóterek és családbarát környezet várja azokat, akik lazább, élményközpontú zöld programot keresnek.

Harkány arborétum jellegű parkja

A fürdőváros nyugodtabb oldalát mutatja meg ez a gondozott zöld terület, amely kellemes sétákhoz és csendes pihenéshez ideális. Tökéletes választás lehet azoknak, akik a kikapcsolódást egy kis természetközeli élménnyel egészítenék ki.

Fotó: Pannon Televízió Pécs / YouTube / Képkivágás

Nemcsak növények, élmények is várják a látogatókat

A baranyai arborétumokban éppen az a legérdekesebb, hogy mindegyik más hangulatot kínál. Van, ahol a történelmi környezet dominál, máshol a virágzás, a panoráma vagy éppen a családbarát kikapcsolódás kerül előtérbe. Ezért ezek a helyek nemcsak egyszerű sétára alkalmasak, hanem valódi feltöltődést adhatnak azoknak is, akik valami különlegesebb kirándulást keresnek Baranyában.