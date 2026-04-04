arborétum

Öt kiváló kirándulóhely, amit érdemes felkeresni tavasszal

2026. április 04. 07:59
Olvasási idő: 7 perc
Van valami különösen megnyugtató abban, amikor az ember belép egy dús lombú, csendes kertbe, és néhány percre maga mögött hagyja a rohanást. Egy arborétum nemcsak a természet szerelmeseinek lehet vonzó úti cél, hanem bárkinek, aki hangulatos, csendes kirándulóhelyeket keres.
Baranya vármegye elsőre talán nem az arborétumairól híres, mégis több olyan zöld oázist rejt, amely könnyen rabul ejtheti a látogatókat. Az arborétum itt nem pusztán növénygyűjteményt jelent: történelmi kastélyparkot, panorámás hegyoldali kertet, családbarát pihenőhelyet és virágzó sétatereket is. Ha valaki szeretne kiszakadni a hétköznapokból, ezek a helyek egyszerre kínálnak nyugalmat, látványt és egy kis felfedezésélményt.

Kiváló kirándulóhelyet keres? Ez az 5 arborétum remek választás lehet
Fotó: micheile henderson / Unsplash

5 baranyai arborétum, amit érdemes felfedezni

  • Püspökszentlászlói arborétum
    A Kelet-Mecsek egyik legkülönlegesebb helyszíne, ahol a kastélypark hangulata és a gondozott növényzet egyszerre varázsolja el a látogatókat. Több mint 80 fa- és cserjefaj teszi igazán különlegessé, ráadásul a környék túrázóknak is remek választás.
Fotó: Túrák Magyarországon / YouTube / Képkivágás
  • Sellyei arborétum
    A Draskovich-kastély környezetében elterülő park tavasszal mutatja talán a legszebb arcát, amikor a virágzó növények és a krókuszmezők szinte mesebeli látványt nyújtanak. A fajgazdagság miatt ez a térség egyik legizgalmasabb zöld úti célja.
Fotó: Zsuzsanna Ottófiné Tarró / YouTube / Képkivágás
  • Pintér-kert arborétum, Pécs
    A Tettye fölött, a Mecsek oldalában fekvő kert kisebb méretű, mégis nagyon karakteres hely. Mediterrán hangulata, különleges növényei, szobrai és panorámája miatt nemcsak természetközeli, hanem látványos program is.
Fotó: Zsuzsanna Ottófiné Tarró / YouTube / Képkivágás
  • Komlói arborétum és Kincses Park
    Ez a hely inkább a könnyed kikapcsolódásról szól, mint a klasszikus arborétumi sétáról. Patakparti hangulat, játszóterek és családbarát környezet várja azokat, akik lazább, élményközpontú zöld programot keresnek.
  • Harkány arborétum jellegű parkja
    A fürdőváros nyugodtabb oldalát mutatja meg ez a gondozott zöld terület, amely kellemes sétákhoz és csendes pihenéshez ideális. Tökéletes választás lehet azoknak, akik a kikapcsolódást egy kis természetközeli élménnyel egészítenék ki.
Fotó: Pannon Televízió Pécs / YouTube / Képkivágás

Nemcsak növények, élmények is várják a látogatókat

A baranyai arborétumokban éppen az a legérdekesebb, hogy mindegyik más hangulatot kínál. Van, ahol a történelmi környezet dominál, máshol a virágzás, a panoráma vagy éppen a családbarát kikapcsolódás kerül előtérbe. Ezért ezek a helyek nemcsak egyszerű sétára alkalmasak, hanem valódi feltöltődést adhatnak azoknak is, akik valami különlegesebb kirándulást keresnek Baranyában.

Miért lehet jó választás egy arborétum?

Egy arborétum azért is vonzó úti cél, mert egyszerre nyugodt és izgalmas: 

nem kell hozzá hosszú túra, mégis ad egy kis kiszakadást a hétköznapokból.

Baranya zöld kincsei jól mutatják, hogy néha nem a legismertebb látványosságok adják a legszebb élményt, hanem azok a csendes, árnyas helyek, ahol az ember egyszerűen csak jól érzi magát – hívja fel a figyelmet a BAMA.

