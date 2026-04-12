Brutális sorok a szavazásnál: órákig várhatnak az átjelentkezők – galéria

Hosszú sorok és fokozott figyelem kíséri az országgyűlési választás napját több szavazókörben is. Az átjelentkezők szavazása idén is kiemelt szerepet kap, hiszen sokan nem a lakóhelyükön adják le voksukat.
Az átjelentkezők szavazása miatt több nagyvárosi szavazókörben jelentősen megnőtt a forgalom, ami hosszabb várakozási időt eredményez. Azok a választópolgárok, akik előzetesen átjelentkeztek, csak a kijelölt szavazókörben voksolhatnak, ezért ezek a helyszínek kiemelt terhelés alatt állnak.
Átjelentkezők szavazása: szervezetten zajlik a voksolás a hosszú sorok ellenére
A folyamat ugyanakkor szervezetten zajlik: a választási bizottságok külön figyelmet fordítanak az azonosításra és a szabályos lebonyolításra. A választók türelmesen kivárják a sorukat, hiszen sokak számára fontos, hogy akkor is éljenek a szavazati jogukkal, ha nem tartózkodnak állandó lakcímük közelében.
Galéria: Átjelentkezők szavazása az országgyűlési választáson
Szavazásra várakozók állnak sorban az országgyűlési választáson, az átjelentkezőknek kialakított szavazókörnél Gazdagréten 2026. április 12-én
