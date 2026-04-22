Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos!

kiállítás

Szabadtéri Attila-kiállítás nyílik a Millenárison

41 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Különleges történelmi élmény várja a látogatókat Budapesten. Az Attila-kiállítás legérdekesebb darabjai szabadtéri formában is megtekinthetők lesznek a Millenárison.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kiállításmillenárismagyar nemzeti múzeum

Az Attila-kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeummal együttműködésben érkezik a Széllkapu Parkba, ahol április 21. és május 17. között információs tablók segítségével mutatják be a hunok korát.

Attila-kiállítás a Millenárison: szabadtéri tablók idézik meg a hunok korát.
Fotó: Magyar Nemzeti Múzeum

Mit láthatunk az Attila-kiállítás szabadtéri változatán?

A tárlat ízelítőt ad az eredeti kiállításból. A Magyar Nemzeti Múzeumban futó nagyszabású kiállítás legfontosabb műtárgyai és történetei jelennek meg fotókon és kétnyelvű ismertetőkön. Az eredeti tárlaton 13 ország 64 múzeumának mintegy 400 műtárgya idézi meg Attila korát.

Mikor és hol látogatható az Attila-kiállítás?

A szabadtéri Attila-kiállítás a Millenáris területén, a Széllkapu Parkban tekinthető meg április 21. és május 17. között. A teljes kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban július 12-ig látogatható.

A Millenáris Klub tagjai ingyenes szabadtéri tárlatvezetéseken vehetnek részt, emellett kedvezményes belépőket is igényelhetnek a múzeumi kiállításra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!