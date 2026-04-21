Azbesztriadó: már a küldemények is „karanténba” kerülnek

A város vezetése azonnali kormányzati segítséget kért a helyzet kezelésére. A szálló porban kimutatott azbeszt komoly egészségügyi kockázatot jelent a lakosság számára – számolt be róla a VAOL.

Mérgező por, üres postaládák: azbeszt miatt változik a postaszolgáltatás.

Fotó: Vémi Zoltán

Azbeszt riadó söpört végig az Oladi platón

A Magyar Posta ideiglenesen felfüggesztette a házhoz kézbesítést az érintett területen. A döntés 2026. április 21-e után lép életbe és több utcát érint az Oladi platón.

Az érintett utcák lakói nem kapják meg otthonukba a küldeményeket a felfüggesztés ideje alatt.

A levelek és csomagok átvételét a Szombathely 1-es postán biztosítják. A lakosokat írásban és szórólapokon keresztül tájékoztatták a változásokról. A város ígéretet kapott arra, hogy vis maior keretből pályázhatnak a helyreállítási munkákra. A hatóságok célja a lakosság egészségének védelme és a kockázatok minimalizálása. A kézbesítés csak akkor indulhat újra, ha a környezet biztonságossá válik.