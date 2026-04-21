Azbesztriadó: már a küldemények is „karanténba” kerülnek

A város vezetése azonnali kormányzati segítséget kért a helyzet kezelésére. A szálló porban kimutatott azbeszt komoly egészségügyi kockázatot jelent a lakosság számára – számolt be róla a VAOL.
Azbeszt riadó söpört végig az Oladi platón
A Magyar Posta ideiglenesen felfüggesztette a házhoz kézbesítést az érintett területen. A döntés 2026. április 21-e után lép életbe és több utcát érint az Oladi platón.
Az érintett utcák lakói nem kapják meg otthonukba a küldeményeket a felfüggesztés ideje alatt.
A levelek és csomagok átvételét a Szombathely 1-es postán biztosítják. A lakosokat írásban és szórólapokon keresztül tájékoztatták a változásokról. A város ígéretet kapott arra, hogy vis maior keretből pályázhatnak a helyreállítási munkákra. A hatóságok célja a lakosság egészségének védelme és a kockázatok minimalizálása. A kézbesítés csak akkor indulhat újra, ha a környezet biztonságossá válik.
Azbesztbotrány Szombathelyen: mérgező kőzetből épülhettek utak
Nemrég derült ki, hogy Szombathelye az utak burkolásához használt zúzott kő azbesztet tartalmazhatott, amely osztrák bányákból érkezett Magyarországra. A vizsgálatok szerint több helyen a határérték feletti szennyezettséget mértek, ami komoly egészségügyi kockázatot jelenthet a lakók számára, különösen a levegőbe kerülő por miatt.
Újabb magyarországi városokat érint az azbeszt-ügy
Szombathely után a Nyugat-Dunántúl másik két városában is kimutatták a rákkeltő, mérgező anyag jelenlétét. A lakosságot arra kérik, hogy fokozott óvatossággal járjanak el.