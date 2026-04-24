Tovább terjed az azbesztügy: újabb helyen rendeltek el korlátozásokat

A hatóságok szerint több útszakaszon is felmerült a szennyezés gyanúja, ezért soron kívüli lépések történtek. Az azbeszt gyanúja miatt Kőszegen is korlátozásokat rendeltek el.
Azbeszt-szennyezés gyanúja miatt Kőszegen és több környező településen azonnali intézkedéseket vezettek be. Lakott területeken áthaladó utaknál is felmerült az azbesztet tartalmazó zúzalék jelenléte, ezért korlátozásokat és vizsgálatokat rendeltek el – írja a VAOL.

Kőszegen is intézkedéseket vezettek be az azbeszt miatt
Kőszegen is intézkedéseket vezettek be az azbeszt miatt

Azbesztszennyezés Kőszegen: korlátozások és maszkosztás

Dr. Orbán István a Vas Megyei Kormányhivatal főigazgatója erős gyanúról beszélt: azbesztes zúzalék kerülhetett több kőszegi útszakaszra, ezért sebességkorlátozást vezettek be, és elrendelték a közterületek nedvesen tartását is. Soron kívüli laborvizsgálatok indultak, a lakosság számára maszkokat biztosítanak, amelyeket a Kőszegi Járási Hivatalban lehet átvenni.

Az azbesztügy több települést is érint. Az építőanyag-kereskedőket figyelmeztették az ausztriai bányákból származó zúzalék miatt; az ellenőrzések folyamatosak, a felelősöket az Európai Vegyianyag Ügynökséggel közösen keresik.

Azbeszt-ügy: ezek a válaszok mindenkit érintenek

Az azbeszt körüli kérdések egyre több embert foglalkoztatnak, különösen a közelmúlt eseményei után. A lakosság részéről számos felvetés érkezett az azbesztszennyezés kapcsán, amelyekre most hivatalos válaszok is születtek.

 

Újabb fordulat az azbesztszennyezés ügyében: feljelentést tett a Greenpeace

Újabb súlyos részletek derültek ki az ausztriai kőbányák ügyében, amelyekből Magyarországra is kerülhetett veszélyes kőzetanyag. Az azbesztszennyezés miatt az osztrák Greenpeace feljelentést tett, miközben Vas vármegyében és Sopronban is felmerült a rákkeltő anyag jelenléte.

 

 

