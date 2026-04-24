Tovább terjed az azbesztügy: újabb helyen rendeltek el korlátozásokat

Azbeszt-szennyezés gyanúja miatt Kőszegen és több környező településen azonnali intézkedéseket vezettek be. Lakott területeken áthaladó utaknál is felmerült az azbesztet tartalmazó zúzalék jelenléte, ezért korlátozásokat és vizsgálatokat rendeltek el – írja a VAOL.

Azbesztszennyezés Kőszegen: korlátozások és maszkosztás

Dr. Orbán István a Vas Megyei Kormányhivatal főigazgatója erős gyanúról beszélt: azbesztes zúzalék kerülhetett több kőszegi útszakaszra, ezért sebességkorlátozást vezettek be, és elrendelték a közterületek nedvesen tartását is. Soron kívüli laborvizsgálatok indultak, a lakosság számára maszkokat biztosítanak, amelyeket a Kőszegi Járási Hivatalban lehet átvenni.

Az azbesztügy több települést is érint. Az építőanyag-kereskedőket figyelmeztették az ausztriai bányákból származó zúzalék miatt; az ellenőrzések folyamatosak, a felelősöket az Európai Vegyianyag Ügynökséggel közösen keresik.