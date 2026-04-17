Tovább gyűrűzik az azbeszt-ügy: már a játszóteret is bezárták

A határérték feletti azbeszttartalmat mértek a szombathelyi oladi plató útjaiban, így az azbeszt-ügy miatt lakossági fórumot hív össze dr. Nemény András, Szombathely polgármestere. Ausztriában is hullámokat vetett az azbeszt-ügy, az év eleje óta négy kőbányában szünetel a termelés, amelyről korábban portálunk is beszámolt. Ezenkívül Burgenlandban játszóteret is bezárt Ollersdorf polgármestere – írja a vaol.

Az azbeszt-ügy miatt bezárt burgenlandi játszótér

Fotó: ORF

Azbeszt-ügy: nem egyértelmű, mennyire veszélyesek a kövek

Az ORF tudósításában arról írt, hogy Ollersdorfban egy játszótér szélén található több nagyméretű határkövet érint a probléma. Miután a Greenpeace azbesztet fedezett fel ezekben a kövekben, Strobl bezáratta a játszóteret, és felvette a kapcsolatot a Burgenlandi Azbeszt Munkacsoporttal.

A munkacsoport vezetője, Hans Peter Hutter környezetorvos szerda reggel még nem rendelkezett információval erről a konkrét esetről, de az ORF Burgenlandnak adott interjújában korábbi ajánlásokra hivatkozva óva intett az „elhamarkodott intézkedésektől”. A játszótér bezárása csak akkor lenne tanácsos, ha az önkormányzat el akarná távolítani a köveket. Bár nem szabad alábecsülni a helyzetet, pánikra sem szabad okot adni.

Ollersdorf esetében az állam csak a médián keresztül értesült a Greenpeace vizsgálatáról; a munkacsoportnak nincsenek megerősített vizsgálati eredményei.

Amennyiben megerősítést nyer, hogy az anyag azbesztet tartalmaz, az önkormányzatnak követnie kell a munkacsoport ajánlását, és el kell távolítania a játszótér szélén lévő határköveket”

– nyilatkozta a munkacsoport. Ettől függetlenül az önkormányzat bármikor önállóan eltávolíttathatja a köveket.

A kérdés továbbra is fennáll: mi legyen a kövekkel? A munkacsoport kijelentette, hogy az eredeti értékesítő felelős az anyaggal kapcsolatos bármilyen visszaküldésért vagy panaszért, ez lehet például egy kőbánya is.

