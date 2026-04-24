Azbeszt-ügy: ezek a válaszok mindenkit érintenek

Szombathely polgármestere, dr. Nemény András egy videóban reagált a leggyakoribb kérdésekre, amelyeket a helyiek fogalmaztak meg az azbeszt-ügy kapcsán. A tájékoztatás célja, hogy minden érintett pontosabb képet kapjon a helyzetről, és tisztázódjanak a legfontosabb tudnivalók az azbeszt jelenlétével kapcsolatban – írja a Vaol.

A videó előzménye egy lakossági fórum volt, amelyet az azbesztszennyezés miatt tartottak. Az eseményen számos kérdés merült fel, amelyekre most részletesebb válaszok érkeztek. A polgármester kiemelte: fontos, hogy a lakosság hiteles információkhoz jusson az azbeszt okozta kockázatokról, valamint a szükséges intézkedésekről.

Az ügy kapcsán továbbra is kiemelt szerepet kap az átlátható kommunikáció, hiszen az azbeszt jelenléte hosszú távon is komoly egészségügyi kérdéseket vethet fel.

Egyre nagyobb a baj: újabb magyarországi városokat érint az azbeszt-ügy

Szombathely után a Nyugat-Dunántúl másik két városában is kimutatták a rákkeltő, mérgező anyag jelenlétét. A Vaol.hu most arról ír, hogy először Bozsokon, egy 150 négyzetméter területű parkolóban találtak azbeszttel szennyezett kőzúzalékot. A magánkézben lévő, de a közforgalom számára nyitott parkolót a Vas Vármegyei Kormányhivatal lezáratta, és a zárlatot azóta sem oldották fel.