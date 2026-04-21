Folytatódik a súlyos azbesztbotrány! Ezt mondta a polgármester a feldühödött lakóknak

A Vaol Jelinek Endrével, a Szombathely-Olad Plató Víziközmű Társulat elnökével járta körbe az azbesztszennyezéssel sújtott területet.

Nem csitul az azbeszt-ügy – lakossági fórumot tartottak

Lakossági fórumot tartottak hétfőn a szombathelyi városházán az oladi platót érintő azbeszt-ügy miatt, miután a területen határérték feletti azbesztszennyezettséget mértek. A fórumon a városvezetés, egészségügyi szakemberek és hatósági szereplők is arról beszéltek, hogy jelenleg a legfontosabb feladat a kiporzás csökkentése és a végleges műszaki megoldás előkészítése.

Dr. Nemény András polgármester hangsúlyozta: az önkormányzat egészségügyi veszélyhelyzetként kezeli az ügyet, és a kormányhoz fordult segítségért. Elmondta, hogy a teljes kőzúzalék eltávolítása 6-7 milliárd forintba kerülne, ráadásul mintegy 100 ezer tonna anyagot kellene elszállítani, ami hónapokat, akár éveket venne igénybe. A jelenlegi álláspont szerint ezért a leggyorsabb megoldás az érintett utak lefedése lehet.

A fórumon elhangzott, hogy a területen már locsolják az utakat, sebességkorlátozást vezettek be, és a környéken élők számára FFP2-es és FFP3-as maszkokat biztosítanak. A lakókat arra kérik, hogy csak indokolt esetben közlekedjenek, lassan haladjanak, viseljenek maszkot, és ne engedjék a gyerekeket a poros területeken játszani. Teljes útlezárás egyelőre nem lesz, de további korlátozások jöhetnek.

A szakértők szerint a legnagyobb problémát a kiporzás jelenti. Dr. Weiszburg Tamás, az ELTE egyetemi docense arról beszélt, hogy az azbeszt nem bomlik le, ezért meg kell kötni, a növényesítés és a lefedés pedig segíthet a kockázat csökkentésében. Újabb méréseket is elrendeltek: 70 kőzetmintát vesznek az érintett útszakaszokról, és a levegő minőségét is ismét vizsgálják.

Az is elhangzott, hogy az osztrák hatóságok elismerték: az azbeszttartalmú kőzúzalékból szállítottak Magyarországra, de részletes tájékoztatást eddig nem adtak. Az ügyben Vámos Zoltán főispán kedden Navracsics Tiborral tárgyal, Szombathelyen pedig rendkívüli közgyűlésen folytatják a döntéshozatalt – tudósított a Vaol.hu.