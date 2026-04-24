Egyre nagyobb a baj: újabb magyar városokat fenyeget az azbesztszennyezés

Szombathely közgyűlése egészségügyi veszélyhelyzet elrendelését kezdeményezi a kormánynál az azbeszt-ügy miatt. A Vas Vármegyei Kormányhivatal vizsgálatai szerint az oladi városrész egyes utcáiban a kőzúzalék jelentős mértékben szennyezett, a területen több mint ezer ember él – írja a Mandiner.

Az azbeszt-ügy Sopront is érintheti

Azbeszt-ügy: Sopron és Kőszeg is veszélyben lehet

A Greenpeace Magyarország szerint az osztrák bányákból származó azbesztpor nemcsak Szombathelyt, hanem Sopront és más nyugat-magyarországi településeket is veszélyeztethet.

Kőszegen is komoly gyanú merült fel: több lakott területen áthaladó úton azbeszttel szennyezett zúzalék lehet jelen. Amint az Origo is megírta, a hatóságok már intézkedtek, sebességkorlátozást vezettek be, és elrendelték az érintett útszakaszok folyamatos nedvesen tartását a por csökkentése érdekében.

A kormányhivatal soron kívüli vizsgálatokat rendelt el, emellett védőmaszkokat biztosít az érintett lakosoknak. Több településről is érkeztek bejelentések, ezek kivizsgálása jelenleg is folyamatban van.

A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy az ausztriai bányákból származó zúzott kőzet használata egészségügyi kockázatot jelenthet. A lakosságot arra kérik, hogy ne vásároljanak ilyen anyagokat, illetve kerüljék azok használatát olyan módon, amely során por képződhet.

