Egyre nagyobb a baj: újabb magyar városokat fenyeget az azbesztszennyezés

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
43 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb nyugat-magyarországi településeken merült fel az azbesztszennyezés gyanúja, miután Szombathelyen már kimutatták az egészségügyi határértéket jelentősen meghaladó szennyezést. A szakértők szerint a probléma nem egyedi eset, az azbeszt-ügy tovább gyűrűzik.
azbeszt-ügyKőszegSopronveszélyhelyzet

Szombathely közgyűlése egészségügyi veszélyhelyzet elrendelését kezdeményezi a kormánynál az azbeszt-ügy miatt. A Vas Vármegyei Kormányhivatal vizsgálatai szerint az oladi városrész egyes utcáiban a kőzúzalék jelentős mértékben szennyezett, a területen több mint ezer ember él – írja a Mandiner.

Az azbeszt-ügy Sopront is érintheti – Fotó: Unsplash
Azbeszt-ügy: Sopron és Kőszeg is veszélyben lehet

A Greenpeace Magyarország szerint az osztrák bányákból származó azbesztpor nemcsak Szombathelyt, hanem Sopront és más nyugat-magyarországi településeket is veszélyeztethet.

Kőszegen is komoly gyanú merült fel: több lakott területen áthaladó úton azbeszttel szennyezett zúzalék lehet jelen. Amint az Origo is megírta, a hatóságok már intézkedtek, sebességkorlátozást vezettek be, és elrendelték az érintett útszakaszok folyamatos nedvesen tartását a por csökkentése érdekében.

A kormányhivatal soron kívüli vizsgálatokat rendelt el, emellett védőmaszkokat biztosít az érintett lakosoknak. Több településről is érkeztek bejelentések, ezek kivizsgálása jelenleg is folyamatban van.

A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy az ausztriai bányákból származó zúzott kőzet használata egészségügyi kockázatot jelenthet. A lakosságot arra kérik, hogy ne vásároljanak ilyen anyagokat, illetve kerüljék azok használatát olyan módon, amely során por képződhet.

Azbeszt-ügy: ezek a válaszok mindenkit érintenek

Az azbeszt körüli kérdések egyre több embert foglalkoztatnak, különösen a közelmúlt eseményei után. A lakosság részéről számos felvetés érkezett az azbesztszennyezés kapcsán, amelyekre most hivatalos válaszok is születtek.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!