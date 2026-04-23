Minden, amit az azbeszt-ügyről tudni lehet

Múlt hétfő óta különösen is figyelemmel követik a Szombathelyen élők és minden érintett az azbeszt-ügy fejleményeit. A vaol.hu összeszedte a legfontosabb információkat az Oladi plató azbesztszennyezettségéről.

Eddig ezt tudjuk az azbeszt-ügyről

Az elmúlt években osztrák bányák úgy értékesítették a kőzetzúzalékot, hogy annak azbeszttartalmáról nem adtak tájékoztatást senkinek.

Az Ausztriából származó azbesztes kavicsból Szombathely más részére és több vasi településre is juthatott.

A zúzalékokból lehet, hogy még van a városban munkálatok végző cégek telephelyein (Vasivíz, Szova), ezeket elkülönítik, kezelésüket megoldják.

Elvetették az ötletet, hogy elszállítsák a veszélyes anyagot. A szennyezett kőzet befedése tűnik a jó megoldásnak megfelelő technológiával.

A város úgy nevezett remix technológiával oldaná meg a kialakult helyzetet, a mintegy 12 kilométernyi útszakasz burkolásának becsült költsége 2,5-3 milliárd forint - derül ki az előterjesztésből.

Navracsics Tibor miniszter ígéretet tett arra, hogy a vis maior keret terhére el tudják kezdeni az Oladi platót érintő helyreállítást.

Nemény András azt javasolja, hogy az önkormányzat a folyószámla-hitelkerete terhére rendelje meg az említett munkákat annak érdekében, hogy a munkálatok a szombathelyiek egészségének védelme érdekében mielőbb megkezdődhessenek.

Az utakat az érintett területen múlt hét eleje óta locsolják, kikerültek a sebességkorlátozó táblák (10 km/h) is, hogy elkerüljék a por levegőbe jutását.

Az Oladi platón változtattak a szemétszállítás rendjén és a posta sem megy be a szennyezett területre.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal az egészségügyi kockázatok minimalizálása érdekében ingyenes, magas szűrési fokozatú, FFP2 és FFP3 védőmaszkokat biztosít a környéken élők számára.

Feljelentést tett a Greenpeace

Újabb súlyos részletek derültek ki az ausztriai kőbányák ügyében, amelyekből Magyarországra is kerülhetett veszélyes kőzetanyag. Az azbesztszennyezés miatt az osztrák Greenpeace feljelentést tett, miközben Vas vármegyében és Sopronban is felmerült a rákkeltő anyag jelenléte.