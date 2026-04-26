Más megyékben is megjelent az azbesztszennyezés? Mutatjuk, mi a helyzet!

Komoly azbesztszennyezés miatt alakult ki aggasztó helyzet Szombathelyen, az oladi platón. A beszámolók szerint az érintett területen határérték feletti azbeszttartalmat mutattak ki az utakban, ezért azonnali intézkedésekre volt szükség. A problémát az okozza, hogy korábban mintegy 12 kilométernyi úthálózatot boríthattak be olyan kőzúzalékkal, amely azbesztet tartalmazhat.

Más vármegyékre is átgyűrűzik az azbeszt-ügy? Fotó: MW

Azbesztszennyezés: Más vármegyékben is kell aggódni?

Az azbeszt azért veszélyes, mert a levegőbe kerülő apró rostok belélegezve súlyos egészségkárosodást okozhatnak. A tünetek sokszor csak évekkel vagy évtizedekkel később jelentkeznek, ezért különösen fontos a kiporzás megakadályozása. Szombathelyen ideiglenesen locsolják az utakat, hogy csökkentsék a porfelverődést, emellett 10 kilométer/órás sebességkorlátozást is bevezettek.

A szennyezett anyag elszállítása rendkívül költséges és kockázatos lenne, ezért jelenleg a lefedés, illetve az úgynevezett remix technológia alkalmazása tűnik megoldásnak. Ez több milliárd forintos beavatkozást is jelenthet.

A Fejér vármegyei hírportál a történtek után megérdeklődte, hogy a régióban van-e ok aggodalomra, kell-e azbesztszennyezéstől tartani. A Fejér Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint jelenleg nincs ilyen típusú probléma Fejér vármegyében – írja a Feol.hu.

Azbeszt-ügy: Sopron és Kőszeg is veszélyben lehet

A Greenpeace Magyarország szerint az osztrák bányákból származó azbesztpor nemcsak Szombathelyt, hanem Sopront és más nyugat-magyarországi településeket is veszélyeztethet.

Kőszegen is komoly gyanú merült fel: több lakott területen áthaladó úton azbeszttel szennyezett zúzalék lehet jelen.

Ezek a válaszok mindenkit érintenek az azbesztszennyezésről

Szombathely polgármestere, dr. Nemény András egy videóban reagált a leggyakoribb kérdésekre, amelyeket a helyiek fogalmaztak meg az azbeszt-ügy kapcsán. A tájékoztatás célja, hogy minden érintett pontosabb képet kapjon a helyzetről, és tisztázódjanak a legfontosabb tudnivalók az azbeszt jelenlétével kapcsolatban