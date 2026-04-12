Sok házban ott lapul, és lassan öl: most ingyen segítenek megszabadulni a mérgező anyagtól

Az azbeszt hosszú évtizedek óta rejtett veszélyt jelent a magyar otthonokban. Apró, láthatatlan rostjai a levegőbe kerülve belélegezhetők, és akár évtizedekkel később is súlyos, gyakran halálos betegségeket, például tüdőkárosodást vagy daganatos elváltozásokat okozhatnak – figyelmeztet a Feol.

Veszély a falak között: most ingyen szabadulhat meg az azbeszttől

Ingyenes azbesztmentesítés 2026

Az Energiaügyi Minisztérium a Nemzeti Energetikai Ügynökség Zrt.-vel közösen „Lakossági azbesztmentesítés 2026” címmel nyilvános pályázatot indított. A program célja, hogy a lakossági azbeszt tartalmú építőanyag hulladékokat biztonságosan összegyűjtsék, elszállítsák és ártalmatlanítsák.

A támogatás nem pénzbeli, hanem szolgáltatás formájában érkezik: a pályázók térítésmentesen vehetik igénybe az azbeszthulladék elszállítását.

Milyen hulladék tartozik a programba?

A pályázat a HAK 17 06 05* azbeszthulladékra vonatkozik, amely többek között az alábbi helyekről származhat:

tetőfedések (síkpala, hullámpala)

kerítések

homlokzatburkolatok

válaszfalak

régi gáztűzhelyek sütő körüli részei

ivóvíz- és szennyvízcsövek

Kik pályázhatnak?

A program nyitott a természetes személyek, társasházak, lakásszövetkezetek és egyházak számára.

A teljes folyamatot a támogatás által megbízott vállalkozó végzi. Biztosítják a megfelelő tárolóeszközöket, megszervezik a begyűjtést, elszállítják a veszélyes hulladékot, és gondoskodnak annak ártalmatlanításáról.

Az azbeszthulladék elszállítására a pályázatot 2026. április 13-ig lehet benyújtani.

