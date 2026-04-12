95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12.
Sok házban ott lapul, és lassan öl: most ingyen segítenek megszabadulni a mérgező anyagtól

Alattomos veszély leselkedik sok magyar otthonban, amely évtizedekkel később is súlyos egészségügyi következményekkel járhat. Az azbeszt veszélye miatt most mindenki lehetőséget kap arra, hogy ingyen és biztonságosan megszabaduljon a rejtett kockázattól.
Az azbeszt hosszú évtizedek óta rejtett veszélyt jelent a magyar otthonokban. Apró, láthatatlan rostjai a levegőbe kerülve belélegezhetők, és akár évtizedekkel később is súlyos, gyakran halálos betegségeket, például tüdőkárosodást vagy daganatos elváltozásokat okozhatnak – figyelmeztet a Feol. 

Veszély a falak között: most ingyen szabadulhat meg az azbeszttől (A kép illusztráció.)
Ingyenes azbesztmentesítés 2026 

Az Energiaügyi Minisztérium a Nemzeti Energetikai Ügynökség Zrt.-vel közösen „Lakossági azbesztmentesítés 2026” címmel nyilvános pályázatot indított. A program célja, hogy a lakossági azbeszt tartalmú építőanyag hulladékokat biztonságosan összegyűjtsék, elszállítsák és ártalmatlanítsák.  

A támogatás nem pénzbeli, hanem szolgáltatás formájában érkezik: a pályázók térítésmentesen vehetik igénybe az azbeszthulladék elszállítását. 

Milyen hulladék tartozik a programba? 

A pályázat a HAK 17 06 05* azbeszthulladékra vonatkozik, amely többek között az alábbi helyekről származhat: 

  • tetőfedések (síkpala, hullámpala)  
  • kerítések  
  • homlokzatburkolatok  
  • válaszfalak  
  • régi gáztűzhelyek sütő körüli részei  
  • ivóvíz- és szennyvízcsövek  

Kik pályázhatnak? 

A program nyitott a természetes személyek, társasházak, lakásszövetkezetek és egyházak számára. 

A teljes folyamatot a támogatás által megbízott vállalkozó végzi. Biztosítják a megfelelő tárolóeszközöket, megszervezik a begyűjtést, elszállítják a veszélyes hulladékot, és gondoskodnak annak ártalmatlanításáról. 

Az azbeszthulladék elszállítására a pályázatot 2026. április 13-ig lehet benyújtani.

