Újabb fordulat az azbesztszennyezés ügyében: feljelentést tett a Greenpeace

Az azbesztszennyezés ügye tovább bővül, miután a Greenpeace Österreich bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tett a pilgersdorfi kőbánya üzemeltetői ellen. A Greenpeace Magyarország szerint ebből a forrásból magyarországi helyszínekre is kerülhetett szennyezett anyag, köztük Vas vármegyébe – tájékoztat a Hirado.hu.

Azbesztszennyezés ügy: feljelentést tett a Greenpeace az osztrák kőbányák ügyében

Azbesztszennyezés ügy: Feljelentés és aggályos gyakorlat

A szervezet szerint különösen súlyos, hogy a bánya bezárása előtt, 2025 októberében katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak a helyszínen 447 résztvevővel, köztük diákokkal.

A Greenpeace állítása szerint a résztvevők poros, potenciálisan azbeszttel szennyezett területen tartózkodtak, miközben nem viseltek maszkot.

Több magyar helyszín is érintett lehet

A közlemény szerint a bezárt ausztriai bányákból származó anyag Bozsokra és Szombathelyre is eljuthatott, ahol már korábban is találtak szennyezést. A Greenpeace azt is jelezte, hogy Sopronban végzett vizsgálatai alapján ott is felmerült az azbesztszennyezés gyanúja, ezért bejelentést tettek a hatóságnál.

Erre kérik a lakosságot

A szervezet arra kér mindenkit, hogy ha úgy gondolja, környezetébe kerülhetett az érintett bányákból származó anyag, forduljon a helyi önkormányzathoz.

Az ügy alapján további vizsgálatok is indulhatnak Nyugat-Magyarországon.