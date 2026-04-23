Újabb fordulat az azbesztszennyezés ügyében: feljelentést tett a Greenpeace

Az azbesztszennyezés ügye tovább bővül, miután a Greenpeace Österreich bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tett a pilgersdorfi kőbánya üzemeltetői ellen. A Greenpeace Magyarország szerint ebből a forrásból magyarországi helyszínekre is kerülhetett szennyezett anyag, köztük Vas vármegyébe – tájékoztat a Hirado.hu.
Azbesztszennyezés ügy: Feljelentés és aggályos gyakorlat
A szervezet szerint különösen súlyos, hogy a bánya bezárása előtt, 2025 októberében katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak a helyszínen 447 résztvevővel, köztük diákokkal.
A Greenpeace állítása szerint a résztvevők poros, potenciálisan azbeszttel szennyezett területen tartózkodtak, miközben nem viseltek maszkot.
Több magyar helyszín is érintett lehet
A közlemény szerint a bezárt ausztriai bányákból származó anyag Bozsokra és Szombathelyre is eljuthatott, ahol már korábban is találtak szennyezést. A Greenpeace azt is jelezte, hogy Sopronban végzett vizsgálatai alapján ott is felmerült az azbesztszennyezés gyanúja, ezért bejelentést tettek a hatóságnál.
Erre kérik a lakosságot
A szervezet arra kér mindenkit, hogy ha úgy gondolja, környezetébe kerülhetett az érintett bányákból származó anyag, forduljon a helyi önkormányzathoz.
Az ügy alapján további vizsgálatok is indulhatnak Nyugat-Magyarországon.
