Újabb fordulat az azbesztszennyezés ügyében: feljelentést tett a Greenpeace

Újabb súlyos részletek derültek ki az ausztriai kőbányák ügyében, amelyekből Magyarországra is kerülhetett veszélyes kőzetanyag. Az azbesztszennyezés miatt az osztrák Greenpeace feljelentést tett, miközben Vas vármegyében és Sopronban is felmerült a rákkeltő anyag jelenléte.
Az azbesztszennyezés ügye tovább bővül, miután a Greenpeace Österreich bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tett a pilgersdorfi kőbánya üzemeltetői ellen. A Greenpeace Magyarország szerint ebből a forrásból magyarországi helyszínekre is kerülhetett szennyezett anyag, köztük Vas vármegyébe – tájékoztat a Hirado.hu.

Azbesztszennyezés ügy: feljelentést tett a Greenpeace az osztrák kőbányák ügyében
Azbesztszennyezés ügy: feljelentést tett a Greenpeace az osztrák kőbányák ügyében (A kép illusztráció!)
Azbesztszennyezés ügy: Feljelentés és aggályos gyakorlat

A szervezet szerint különösen súlyos, hogy a bánya bezárása előtt, 2025 októberében katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak a helyszínen 447 résztvevővel, köztük diákokkal. 

A Greenpeace állítása szerint a résztvevők poros, potenciálisan azbeszttel szennyezett területen tartózkodtak, miközben nem viseltek maszkot.

Több magyar helyszín is érintett lehet

A közlemény szerint a bezárt ausztriai bányákból származó anyag Bozsokra és Szombathelyre is eljuthatott, ahol már korábban is találtak szennyezést. A Greenpeace azt is jelezte, hogy Sopronban végzett vizsgálatai alapján ott is felmerült az azbesztszennyezés gyanúja, ezért bejelentést tettek a hatóságnál.

Erre kérik a lakosságot

A szervezet arra kér mindenkit, hogy ha úgy gondolja, környezetébe kerülhetett az érintett bányákból származó anyag, forduljon a helyi önkormányzathoz. 

Az ügy alapján további vizsgálatok is indulhatnak Nyugat-Magyarországon.

Folytatódik a súlyos azbesztbotrány! Ezt mondta a polgármester a feldühödött lakóknak

Újabb fontos egyeztetést tartottak a szennyezett terület miatt. A szombathelyi azbeszt-ügy hétfőn lakossági fórumon került napirendre, ahol a résztvevők a sürgős teendőkről beszéltek.

Azbesztriadó: már a küldemények is „karanténba" kerülnek

Szombathelyen az Oladi platón egészségügyi vészhelyzetet hirdettek a közelmúltban feltárt szennyezés miatt. A vizsgálatok határérték feletti azbeszt jelenlétét mutatták ki a levegőben.

 

 

