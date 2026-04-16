Egyre nagyobb a balhé Szombathelyen az azbesztszennyezés miatt – megszólalt egy szakértő

Az azbesztszennyezés miatt egyre nagyobb a feszültség a szombathelyi Oladi Plató burkolatjaiba, ahol az utakban határérték feletti azbeszttartalmat mértek. A botrány egy ingatlanszakértő szerint már az ingatlanok értékére is hatással lehet.
Mint arról korábban beszámoltunk, határérték feletti azbeszttartalmat mértek a szombathelyi Oladi-plató útjaiban, ami miatt egyre nagyobb a helyiek felháborodása. Többen már a költözést is fontolgatják, miközben a területet kezelő társulat elnöke szerint egy-két héten belül megoldás születhet az azbesztszennyezés ügyében.
Az utakat azbeszttartalmú kőzetből építették, amely osztrák bányákból érkezett Magyarországra. A zúzottkövet széles körben használták építkezéseken Szombathelyen és környékén, és jelentős lakossági felhasználás is történhetett.
Az ügyben akkora lett a feszültség, hogy egészségügyi vészhelyzetet hirdettek, maszkokat osztottak a levegőbe kerülő por miatt, az azbeszt-ügy pedig továbbra is napirenden van.
A Vaol.hu most Kremser Csabát, a Westhouse ingatlanszakértőjét kérdezte, aki szakmai és személyes véleményét is megosztotta. A szakember szerint az Oladi-plató az elmúlt 2-3 évben látványosan fejlődött, a házak szinte gombamód szaporodtak, de a gyors növekedést nem követte megfelelő infrastruktúra-fejlesztés. Több telken a beépítést jogi kiskapuk tették lehetővé, miközben máig hiányzik a teljes közvilágítás és a szilárd útburkolat.
Kremser Csaba arról is beszélt, hogy a környéken mintegy 1100 ember él, és a folyamatos építkezések, valamint a teherautók és betonkeverők miatt egyre nagyobb a por. A szakember szerint ha egy területhez negatív hír társul, az azonnal értékcsökkentő tényező lehet, ezért hosszabb távon az ingatlanok iránti kereslet csökkenése és akár jelentős áresés sem kizárt.
Súlyos veszélyre figyelmeztetett a környezetvédelmi hatóság: osztrák bányákból azbeszttartalmú kőzet érkezett Magyarországra. A zúzottkövet széles körben alkalmazták az építkezéseken Szombathelyen és környékén, de jelentős lakossági felhasználás is történhetett.
Magas szűrésű védőmaszkokat biztosítanak
A Vas Vármegyei Kormányhivatal azonnali védelmi intézkedéseket vezetett be Oladi platón. Egy rákkeltő, mérgező anyag, az azbeszt miatt egészségügyi vészhelyzet alakult ki. Az egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében ingyenesen biztosítanak magas szűrési fokozatú FFP2-es és FFP3-as védőmaszkokat a környéken élőknek.
Kik jogosultak az ingyenes maszkokra? Hol lehet átvenni? Ezekkel kapcsoaltban információt talál itt.