Egyre nagyobb a balhé Szombathelyen az azbesztszennyezés miatt – megszólalt egy szakértő

Az azbesztszennyezés miatt egyre nagyobb a feszültség a szombathelyi Oladi Plató burkolatjaiba, ahol az utakban határérték feletti azbeszttartalmat mértek. A botrány egy ingatlanszakértő szerint már az ingatlanok értékére is hatással lehet.

A Vaol Jelinek Endrével, a Szombathely-Olad Plató Víziközmű Társulat elnökével járta körbe az azbesztszennyezéssel sújtott területet.

Azbesztszennyezés Szombathelyen

Mint arról korábban beszámoltunk, határérték feletti azbeszttartalmat mértek a szombathelyi Oladi-plató útjaiban, ami miatt egyre nagyobb a helyiek felháborodása. Többen már a költözést is fontolgatják, miközben a területet kezelő társulat elnöke szerint egy-két héten belül megoldás születhet az azbesztszennyezés ügyében.

Az utakat azbeszttartalmú kőzetből építették, amely osztrák bányákból érkezett Magyarországra. A zúzottkövet széles körben használták építkezéseken Szombathelyen és környékén, és jelentős lakossági felhasználás is történhetett.

Az ügyben akkora lett a feszültség, hogy egészségügyi vészhelyzetet hirdettek, maszkokat osztottak a levegőbe kerülő por miatt, az azbeszt-ügy pedig továbbra is napirenden van.

A Vaol.hu most Kremser Csabát, a Westhouse ingatlanszakértőjét kérdezte, aki szakmai és személyes véleményét is megosztotta. A szakember szerint az Oladi-plató az elmúlt 2-3 évben látványosan fejlődött, a házak szinte gombamód szaporodtak, de a gyors növekedést nem követte megfelelő infrastruktúra-fejlesztés. Több telken a beépítést jogi kiskapuk tették lehetővé, miközben máig hiányzik a teljes közvilágítás és a szilárd útburkolat.

Kremser Csaba arról is beszélt, hogy a környéken mintegy 1100 ember él, és a folyamatos építkezések, valamint a teherautók és betonkeverők miatt egyre nagyobb a por. A szakember szerint ha egy területhez negatív hír társul, az azonnal értékcsökkentő tényező lehet, ezért hosszabb távon az ingatlanok iránti kereslet csökkenése és akár jelentős áresés sem kizárt.

