Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos!

Kocsis Máté megnevezett három árulót, kíméletlen írást tett közzé a politikus

Olvasta már?

Megdöbbentő bejelentést tett a SALROM: megtalálták a parajdi sóbánya-katasztrófa felelőseit

Balaton

Vannak turisták, aki kifejezetten nyalni jönnek a Balatonra – nyakunkon a hagyományos fagyiverseny

3 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Idén tizenharmadik alkalommal, május 8-án rendezik meg a Balaton Fagyija választást, amelyre már jelentkezhetnek a régió cukrászai. Volt olyan év, amikor a Balaton Fagyija verseny nyertes ízeiből több mint húszezer gombócot adtak el, más fagylaltozók pedig arról számoltak be, hogy forgalmuk a verseny hatására 10-15 százalékkal nőtt, állítja a Balatoni Turizmus Szövetség elemzése.
Link másolása
Vágólapra másolva!
BalatonfagylaltfagylaltversenyBalaton fagyijaturizmus

Tavaly 31 fajta fagylaltkreációval neveztek a cukrászdák a Balaton Fagyija versenyre. A nyertes íz kecskesajtból készült, amit borssal ízesítettek, rozmaringos sült körtével és sós mandulával tettek különlegessé. Egy évvel korábban pedig a „Balatoni mámor” fantázianevű kreáció nyert, ami dióból készült vörösboros fügeöntettel és karamellizált dióval, számolt be a zaol.hu.

Balaton Fagyija
A Balaton Fagyija versenyt tavaly a veszprémi Füge Fagyiudvar és Kávézó MEKKóstollak kecskesajtos fagyija nyerte – Fotó: visitbalaton365.hu

A Balaton Fagyija forgalomnövekedést is hoz

A verseny az elmúlt években több ezer sajtó- és híradós tudósítást generált, a médiafigyelem pedig jelentősen hozzájárult a fagylalt, mint gasztronómiai attrakció népszerűsítéséhez a régióban

– mondta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. 

„A cukrászok beszámolói szerint több ezer vendég látogatott el hozzájuk kifejezetten azért, mert valahol hallott vagy olvasott a nyertes fagylaltról, ami jól mutatja, hogy a média és a gasztronómiai élmények iránti érdeklődés kézzelfogható forgalomnövekedést generálhat a térségben. A jövőben az eddigieknél is fontosabb szerepet tölthet be ez a fajta édesség a turizmusban” – szögezte le a szakember. 

A fagylaltot ma már helyi specialitásként kezelik

Fekete Tamás kiemelte, hogy több országban a fagylaltot ma már a borhoz és a sajthoz hasonló módon kezelik. Nem egyszerű termékként, hanem az utazásokhoz, kirándulásokhoz szorosan kapcsolódó kínálat részeként. A helyi alapanyagokra épülő egyedi ízek, mint a levendula, a balatoni bor vagy a regionális gyümölcsök fagyival való kombinációi túlmutatnak a hagyományos fogyasztáson, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a látogatók a Balatonhoz köthető, emlékezetes élményeket szerezzenek.

Lesznek a térségben 

  • fagylaltkóstolók, 
  • fontos szempont a helyben történő készítés bemutatása, 
  • valamint tematikus fagylaltútvonalakat is népszerűsítenének majd. 

Mindez azt szolgálja, hogy a turisták több időt töltsenek a térségben, és többet költsenek. Ez a megközelítés egyszerre erősíti a desztináció vonzerejét és a helyi vállalkozások bevételeit, jelezte az elnök.

Tavaly a veszprémi Füge Fagyiudvar és Kávézó MEKKóstollak kecskesajtos fagyija lett az első, a különdíjasok pedig: 

Margaréta Fagyizó, Balatonszemes – Nemnormálna, 

Pingvin Fagyizó és Cukrászda, Balatonmáriafürdő – Vad Szerenád

Bagaméri Fagylaltozó, Balatonfüred – Füred Kincse

 

Erről is írtunk korábban az Origón:

Kecskesajtos fagyiért őrülnek meg a Balatonnál

A veszprémi Füge Fagyiudvar és Kávézó MEKKóstollak nevű, rozmaringos, sült- és sósmandulával, kecskesajtból készült kreációja nyerte az idei, 12. Balaton Fagyija 2025 versenyt – a Balaton közepén, egy kompon kihirdetett eredmény szerint.

Hó után fagyi: már februárban beindult a szezon a Balatonnál

Sokan a március 15-i hosszú hétvégére készültek, a Balaton partján azonban rengeteg helyen már jóval korábban elkezdődött a fagylaltszezon. A látogatók ugyanis nem vártak a hivatalos nyitásra: az enyhe idő és a tavasz hangulata már hetekkel a nemzeti ünnep előtt sorokat hozott a balatoni pultok elé. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!