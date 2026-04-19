Vannak turisták, aki kifejezetten nyalni jönnek a Balatonra – nyakunkon a hagyományos fagyiverseny

Tavaly 31 fajta fagylaltkreációval neveztek a cukrászdák a Balaton Fagyija versenyre. A nyertes íz kecskesajtból készült, amit borssal ízesítettek, rozmaringos sült körtével és sós mandulával tettek különlegessé. Egy évvel korábban pedig a „Balatoni mámor” fantázianevű kreáció nyert, ami dióból készült vörösboros fügeöntettel és karamellizált dióval, számolt be a zaol.hu.

A Balaton Fagyija versenyt tavaly a veszprémi Füge Fagyiudvar és Kávézó MEKKóstollak kecskesajtos fagyija nyerte – Fotó: visitbalaton365.hu

A Balaton Fagyija forgalomnövekedést is hoz

A verseny az elmúlt években több ezer sajtó- és híradós tudósítást generált, a médiafigyelem pedig jelentősen hozzájárult a fagylalt, mint gasztronómiai attrakció népszerűsítéséhez a régióban

– mondta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.

„A cukrászok beszámolói szerint több ezer vendég látogatott el hozzájuk kifejezetten azért, mert valahol hallott vagy olvasott a nyertes fagylaltról, ami jól mutatja, hogy a média és a gasztronómiai élmények iránti érdeklődés kézzelfogható forgalomnövekedést generálhat a térségben. A jövőben az eddigieknél is fontosabb szerepet tölthet be ez a fajta édesség a turizmusban” – szögezte le a szakember.

A fagylaltot ma már helyi specialitásként kezelik

Fekete Tamás kiemelte, hogy több országban a fagylaltot ma már a borhoz és a sajthoz hasonló módon kezelik. Nem egyszerű termékként, hanem az utazásokhoz, kirándulásokhoz szorosan kapcsolódó kínálat részeként. A helyi alapanyagokra épülő egyedi ízek, mint a levendula, a balatoni bor vagy a regionális gyümölcsök fagyival való kombinációi túlmutatnak a hagyományos fogyasztáson, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a látogatók a Balatonhoz köthető, emlékezetes élményeket szerezzenek.

Lesznek a térségben

fagylaltkóstolók,

fontos szempont a helyben történő készítés bemutatása,

valamint tematikus fagylaltútvonalakat is népszerűsítenének majd.

Mindez azt szolgálja, hogy a turisták több időt töltsenek a térségben, és többet költsenek. Ez a megközelítés egyszerre erősíti a desztináció vonzerejét és a helyi vállalkozások bevételeit, jelezte az elnök.

Tavaly a veszprémi Füge Fagyiudvar és Kávézó MEKKóstollak kecskesajtos fagyija lett az első, a különdíjasok pedig: Margaréta Fagyizó, Balatonszemes – Nemnormálna, Pingvin Fagyizó és Cukrászda, Balatonmáriafürdő – Vad Szerenád Bagaméri Fagylaltozó, Balatonfüred – Füred Kincse

A veszprémi Füge Fagyiudvar és Kávézó MEKKóstollak nevű, rozmaringos, sült- és sósmandulával, kecskesajtból készült kreációja nyerte az idei, 12. Balaton Fagyija 2025 versenyt – a Balaton közepén, egy kompon kihirdetett eredmény szerint.