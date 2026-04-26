Nagy változás jön a vonatoknál, erre készülhetnek az utasok

A MÁV-csoport 2026-ban minden eddiginél korábban indítja el balatoni előszezoni menetrendjét: a sűrített járatok már május 1-jétől közlekednek. A társaság a hosszú hétvégétől több vonattal, jobb buszcsatlakozásokkal, nagyobb kerékpárszállítási kapacitással és előszezoni Utasellátó-kínálattal készül a Balaton felé indulókra.

Máv-csoport: Korábban indul a balatoni előszezon

Korábban indul a balatoni előszezon

A MÁV-csoport szerint 2026 mérföldkő lesz a balatoni közösségi közlekedésben, mert az előszezon még soha nem kezdődött ilyen korán. A cél, hogy a május 1-jei hosszú hétvége megnövekedett utasforgalmát már nagyobb kapacitással és magasabb szolgáltatási színvonallal kezeljék.

A déli és az északi parti vasútvonalakat is felkészítették, a Déli pályaudvaron és a balatoni vonalakon pedig célzott beavatkozásokkal igyekeztek csökkenteni a hibalehetőségeket.

Az Országos Haváriaközpont május elsejétől megerősített ügyelettel segíti a rendkívüli helyzetek gyors kezelését. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy ne megszokásból induljanak útnak, mert több vonat közlekedési rendje, megállási rendje, díjszabása és menetrendje is változik.

Az északi parton a Kék Hullám vonatok már az előszezon első napjától InterCity-minőségben közlekednek

InterCityk, Bagolyvonatok és több eljutási lehetőség a Balatonra

Az északi parton a Kék Hullám vonatok már az előszezon első napjától InterCity-minőségben közlekednek, klimatizált, konnektoros IC-kocsival. Balatonfüredig naponta járnak a Katica InterRégiók, ezeket egészítik ki a Vízipók sebesvonatok, amelyek nagy kapacitású kerékpárszállító kocsikkal indulnak.

Hétvégén és ünnepnapokon újra közlekedik a Keresztespók InterRégió Budapest-Keleti és Balatonfüred között, KISS motorvonattal, amelyen 36 kerékpár szállítható.

Május 11-től az éjszakai közlekedés is bővül: Bagolyvonatok indulnak Balatonfüred és Tapolca között, valamint a déli parton Budapest és Keszthely között. A déli parton a Tópart és Balaton InterCityk óránként biztosítanak eljutást Balatonszentgyörgyig, a kisebb megállók pedig a kétóránként járó Déli-Parti InterRégiókkal érhetők el. Hétvégenként visszatér a Jégmadár Szob és Fonyód között, valamint a Szitakötő InterRégió is Fonyód felé.