Mindenki ezt várta – így nyitnak a balatoni strandok az előszezonban

A Blikk információi szerint több balatoni településen már májusban megnyitják a fizetős strandokat, noha a hivatalos strandszezon csak júniusban kezdődik. A balatoni strandok előnyitása elsősorban azoknak kedvez, akik a hűvösebb víz ellenére is szívesen fürdőznek a tóban.
A balatoni strandok egy része már májusban megnyit a látogatók előtt
A Balaton körül több önkormányzat is a megszokottnál korábbi nyitás mellett döntött, bár ilyenkor még nem minden szolgáltatás érhető el teljes körűen. A tavaszi időszakban a strandok jellemzően korlátozott üzemmódban működnek, a büfék, öltözők és egyéb kiszolgáló egységek csak a főszezon kezdetére nyitnak meg teljes kapacitással.
Csopakon május 23-án nyit a strand, és már május 1-jétől megkezdik a szezonbérletek értékesítését. Vonyarcvashegyen május 31-én, gyereknapon várják először a látogatókat, ahol a nyitást családi programokkal – sporteseményekkel, vetélkedőkkel, valamint gyermekeknek szóló programokkal – kötik össze.
A korábbi évek tapasztalatai alapján – az időjárás függvényében – a siófoki Nagystrand, valamint a Tihanyhoz tartozó Sajkodi strand is már május közepén megnyithat.
Balatonalmádiban szintén megkezdődött a felkészülés: május 1-jétől a Wesselényi strandon lehet megvásárolni az idei bérleteket, és a tervek szerint rövidesen online is elérhető lesz a vásárlás lehetősége.
Fontos változás a Balatonon: ezt minden fürdőzőnek tudnia kell
Szerdán indul a viharjelzési szezon a Balatonon, a Velencei- és a Tisza-tavon; a szezon október 31-éig tart. A tavi viharjelzések a HungaroMet Zrt. Siófoki Viharjelző Obszervatóriumában készülnek – írta a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt., a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-hez kedden eljuttatott közös közleményben.
