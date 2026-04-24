Mindenki ezt várta – így nyitnak a balatoni strandok az előszezonban

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos

Balaton

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több balatoni településen már májusban megnyitják a fizetős strandokat, noha a hivatalos strandszezon csak júniusban kezdődik. A balatoni strandok egy része már a tavaszi időszakban is várja a látogatókat, korlátozott szolgáltatások mellett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Balatonszezonnyitánystrand

A Blikk információi szerint több balatoni településen már májusban megnyitják a fizetős strandokat, noha a hivatalos strandszezon csak júniusban kezdődik. A balatoni strandok előnyitása elsősorban azoknak kedvez, akik a hűvösebb víz ellenére is szívesen fürdőznek a tóban.

A balatoni strandok tavasszal még korlátozott szolgáltatásokkal működnek
Fotó: MICHAL FLUDRA / NurPhoto / AFP

A balatoni strandok egy része már májusban megnyit a látogatók előtt

A Balaton körül több önkormányzat is a megszokottnál korábbi nyitás mellett döntött, bár ilyenkor még nem minden szolgáltatás érhető el teljes körűen. A tavaszi időszakban a strandok jellemzően korlátozott üzemmódban működnek, a büfék, öltözők és egyéb kiszolgáló egységek csak a főszezon kezdetére nyitnak meg teljes kapacitással.

Csopakon május 23-án nyit a strand, és már május 1-jétől megkezdik a szezonbérletek értékesítését. Vonyarcvashegyen május 31-én, gyereknapon várják először a látogatókat, ahol a nyitást családi programokkal – sporteseményekkel, vetélkedőkkel, valamint gyermekeknek szóló programokkal – kötik össze.

A korábbi évek tapasztalatai alapján – az időjárás függvényében – a siófoki Nagystrand, valamint a Tihanyhoz tartozó Sajkodi strand is már május közepén megnyithat.

Balatonalmádiban szintén megkezdődött a felkészülés: május 1-jétől a Wesselényi strandon lehet megvásárolni az idei bérleteket, és a tervek szerint rövidesen online is elérhető lesz a vásárlás lehetősége.

Szerdán indul a viharjelzési szezon a Balatonon, a Velencei- és a Tisza-tavon; a szezon október 31-éig tart. A tavi viharjelzések a HungaroMet Zrt. Siófoki Viharjelző Obszervatóriumában készülnek – írta a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt., a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-hez kedden eljuttatott közös közleményben.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!