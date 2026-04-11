Brutális halálos baleset Budapesten: 5 autó ütközött, egy a felüljáróról a mélybe zuhant

Ketten meghaltak, miután öt autó ütközött Budapesten, a Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésében péntek este - közölte a a baleset részleteit a rendőrség a police.hu oldalon.

Halálos baleset történt a Göncz Árpád városközpontnál Budapesten

A baleset a Göncz Árpád városközpontnál álló felüljáróján történt, amelyről az egyik jármű lezuhant.

A helyszínen egy ember meghalt, egy másik a kórházba szállítása során hunyt el, négyen megsérültek - áll a közleményben.