Brutális halálos baleset Budapesten: 5 autó ütközött, egy a felüljáróról a mélybe zuhant

Halálos baleset történt péntek este Budapesten. Öt autó ütközött, egyikük lesodródott a felüljáróról a XIII. kerületben, a balesetben ketten meghaltak.
Ketten meghaltak, miután öt autó ütközött Budapesten, a Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésében péntek este - közölte a a baleset részleteit a rendőrség a police.hu oldalon.
A baleset a Göncz Árpád városközpontnál álló felüljáróján történt, amelyről az egyik jármű lezuhant.
A helyszínen egy ember meghalt, egy másik a kórházba szállítása során hunyt el, négyen megsérültek - áll a közleményben.
