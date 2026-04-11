Mennyi pénzt adjunk ballagásra? – Ez most az ajándékozási etikett

A tavasz beköszöntével nemcsak a természet éled újjá, hanem országszerte megszólalnak a csengők is, jelezve a búcsút, a ballagást. Ez az időszak mérföldkő minden diák és család életében: lezárul egy fejezet, és egy ismeretlen, izgalmas út veszi kezdetét. Az ünneplés örömébe azonban gyakran vegyül egy kis fejtörés is a rokonok részéről: mi legyen az ajándék? – dolgozta fel a témát a teol.hu.
Ballagási érték, ami megmarad: az emlékőrzők tábora
Sokan vallják, hogy a ballagás nem a meggazdagodásról, hanem az elért eredmények méltó elismeréséről szól. Számukra a tárgyi ajándék egyfajta horgony, amely évek múltán is felidézi az ünnep pillanatait.
„Én annak a híve vagyok, hogy inkább valami maradandó ajándékkal lepjem meg az unokáimat. Olyasmit keresek, amire ha később ránéznek, mindig eszükbe jut ez a nap és az, hogy mennyi munkát tettek az eddigi sikereikbe” – mesélte az egyik olvasó.
Egy elegáns ékszer, egy minőségi toll vagy egy gravírozott dísztárgy évtizedekig elkísérheti a fiatalt, szemben a pénzzel, amely gyorsan elillan a mindennapi kiadások során.
Mennyi kerüljön a borítékba?
A gyakorlatiasabb szemléletűek szerint viszont a pénz a leghasznosabb választás, hiszen a diák tudja a legjobban, mire van szüksége az új életszakasz megkezdéséhez – legyen szó jogosítványról, fesztiválbelépőről vagy a továbbtanulási költségekről.
A kérdés már csak az: mennyi az annyi? A válaszok alapján a következő összegek a legjellemzőbbek:
- Távolabbi rokonok, ismerősök: 15 000-20 000 forint
- Közeli családtagok, keresztszülők, nagyszülők: 20 000-30 000 forint
- Vannak kirívó esetek is, akik szerint a közeli családtagok minél nagyobb összeggel segítsék a fiatalokat lehetőségeikhez mérten.
Összefogás a nagy cél érdekében
Néha a „valami maradandó” és a „praktikus segítség” találkozik egy-egy nagyobb értékű meglepetésben. Egyre népszerűbb trend, hogy a rokonság nem külön-külön aprózza el a keretet, hanem közösen vásárolnak egy komolyabb eszközt.
A titok talán az egyensúlyban rejlik: egy szerényebb összegű boríték mellé csúsztatott kézzel írt levél vagy egy apró, szimbolikus emléktárgy biztosíthatja, hogy az ünnepelt ne csak a bankjegyekre, hanem az útravalóul kapott szeretetre is emlékezzen.
A ballagási ajándék örömforrás – de akár kellemetlen meglepetést is okozhat, ha nem ismerjük a szabályokat. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ugyanis könnyen rátalál a közösségi oldalakon eldicsekedett meglepetésekre, és vizsgálhatja, hogy a nagy értékű ballagási ajándék után történt-e ajándékozási illeték megfizetése.
A ballagás szimbolikus jelentéssel is bír, a végzősök nemcsak az iskolájuktól, hanem eddigi életüktől is búcsút vesznek, hiszen egy korszak lezárásaként tekinthetünk rá, mely után új élet vár rájuk. A ballagás egyben a gyermekkor végét és a felnőtté válás kezdetét is jelképezi.