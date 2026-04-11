Mennyi pénzt adjunk ballagásra? – Ez most az ajándékozási etikett

A tavasz beköszöntével nemcsak a természet éled újjá, hanem országszerte megszólalnak a csengők is, jelezve a búcsút, a ballagást. Ez az időszak mérföldkő minden diák és család életében: lezárul egy fejezet, és egy ismeretlen, izgalmas út veszi kezdetét. Az ünneplés örömébe azonban gyakran vegyül egy kis fejtörés is a rokonok részéről: mi legyen az ajándék? – dolgozta fel a témát a teol.hu.

Sokan esküsznek arra, hogy ballagásra nem pénzt, hanem valamilyen maradandó, hasznos tárgyat ajándékozzanak a diáknak

Fotó: Fortepan / Kanyó Béla / Fortepan / Kanyó Béla

Ballagási érték, ami megmarad: az emlékőrzők tábora

Sokan vallják, hogy a ballagás nem a meggazdagodásról, hanem az elért eredmények méltó elismeréséről szól. Számukra a tárgyi ajándék egyfajta horgony, amely évek múltán is felidézi az ünnep pillanatait.

„Én annak a híve vagyok, hogy inkább valami maradandó ajándékkal lepjem meg az unokáimat. Olyasmit keresek, amire ha később ránéznek, mindig eszükbe jut ez a nap és az, hogy mennyi munkát tettek az eddigi sikereikbe” – mesélte az egyik olvasó.

Egy elegáns ékszer, egy minőségi toll vagy egy gravírozott dísztárgy évtizedekig elkísérheti a fiatalt, szemben a pénzzel, amely gyorsan elillan a mindennapi kiadások során.

Mennyi kerüljön a borítékba?

A gyakorlatiasabb szemléletűek szerint viszont a pénz a leghasznosabb választás, hiszen a diák tudja a legjobban, mire van szüksége az új életszakasz megkezdéséhez – legyen szó jogosítványról, fesztiválbelépőről vagy a továbbtanulási költségekről.

A kérdés már csak az: mennyi az annyi? A válaszok alapján a következő összegek a legjellemzőbbek:

Távolabbi rokonok, ismerősök: 15 000-20 000 forint

Közeli családtagok, keresztszülők, nagyszülők: 20 000-30 000 forint

Vannak kirívó esetek is, akik szerint a közeli családtagok minél nagyobb összeggel segítsék a fiatalokat lehetőségeikhez mérten.

Összefogás a nagy cél érdekében

Néha a „valami maradandó” és a „praktikus segítség” találkozik egy-egy nagyobb értékű meglepetésben. Egyre népszerűbb trend, hogy a rokonság nem külön-külön aprózza el a keretet, hanem közösen vásárolnak egy komolyabb eszközt.

A titok talán az egyensúlyban rejlik: egy szerényebb összegű boríték mellé csúsztatott kézzel írt levél vagy egy apró, szimbolikus emléktárgy biztosíthatja, hogy az ünnepelt ne csak a bankjegyekre, hanem az útravalóul kapott szeretetre is emlékezzen.

Ballagási ajándék 2025-ben: mit figyel a NAV, és mikor kell illetéket fizetni?

A ballagási ajándék örömforrás – de akár kellemetlen meglepetést is okozhat, ha nem ismerjük a szabályokat. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ugyanis könnyen rátalál a közösségi oldalakon eldicsekedett meglepetésekre, és vizsgálhatja, hogy a nagy értékű ballagási ajándék után történt-e ajándékozási illeték megfizetése.