Luxusóra, pénz vagy autó? – Ennyit költenek a családok ballagási ajándékra

A középiskolai ballagás a fiatalok életében fontos fordulópont, hiszen egy lezárult korszakot és egy új életszakasz kezdetét jelzi. A ballagási ajándék ezért sok családban a támogatás, az összefogás és a jövőbe vetett bizalom jelképe is lett. Kaposváron a Sonline által megszólaltatott diákok és szülők szerint az ajándékozásnál széles a skála: van, ahol 30-40 ezer forinttal számolnak, máshol 50-60 ezer forint az átlag, de a százezer forintos összeg sem számít ritkaságnak.

Ennyit költenek a családok ballagási ajándékra

Egyre drágább lehet a ballagási ajándék

A fiatalok beszámolói alapján sokan már előre egyeztetnek a szülőkkel arról, minek örülnének igazán. A leggyakoribb meglepetések között továbbra is ott van a pénz, de sokan praktikus tárgyakat, ékszert vagy drágább személyes ajándékot kapnak.

Akad olyan diák is, aki több százezer forintos karórára számít, mások pedig úgy tudják, hogy egyes családoknál még autó is szóba kerül ballagási meglepetésként.

Nemcsak az ajándék, az ünneplés is sokba kerül

A családok költségeit nemcsak maga az ajándék növeli, hanem a ballagási ebéd vagy vendéglátás is. A megszólaló kaposvári édesanya szerint náluk a rokonságtól érkező pénz mellett kisebb használati tárgyak és egy személyre szabott ezüst karkötő is része lesz az ajándéknak, miközben a húsz fős családi ebéd további jelentős kiadást jelent. A történetek alapján jól látszik:

a ballagás ma már sok helyen nemcsak érzelmi, hanem komoly anyagi esemény is.

