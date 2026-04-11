Erre nagyon figyeljen, szinte felismerhetetlen a banki csalók új módszere

Egyre nehezebb megkülönböztetni a banki csalást a valódi bank hívásával. A K&H Bank szerint a támadók mostanra olyan szintre fejlesztették adathalász kampányaikat, hogy azok már szinte teljesen megegyeznek a hivatalos banki kommunikációval – tájékoztat a Bama.

Egyre nehezebb felismerni a banki csalásokat (A kép illusztráció.)

A csalók által küldött e-mailek nemcsak vizuálisan hasonlítanak a banki üzenetekre, hanem nyelvileg is kifogástalanok, így sok ügyfél számára szinte lehetetlen felismerni, hogy átverésről van szó. Ez a modern banki csalás különösen veszélyes, mert a megtévesztő levelek gyakran sürgős „biztonsági segítségnyújtást” ígérnek.

A valóságban azonban a csalók arra próbálják rávenni az embereket, hogy telepítsenek egy távoli hozzáférést biztosító programot. Ezzel hozzáférhetnek az áldozat eszközéhez, és akár kártékony szoftvereket is telepíthetnek. Ezek között lehet olyan is, amely rögzíti a billentyűleütéseket, így a támadók könnyedén megszerezhetik a jelszavakat, sőt akár a PIN-kódokat is.

Ezekre figyeljen, hogy ne legyen banki csalás áldozata!

A legveszélyesebb része ennek a banki csalás típusnak, hogy a hamis e-mailekben található linkek olyan weboldalra vezetnek, amely szinte tökéletes másolata a bank hivatalos felületének. Az egyetlen árulkodó jel általában a böngésző címsorában lévő eltérő webcím, amely eltér az eredetitől.

A szakértők és a bank is arra figyelmeztet, hogy az ügyfelek legyenek különösen óvatosak: soha ne kattintsanak gyanús linkekre, ne telepítsenek ismeretlen programokat, és mindig ellenőrizzék a weboldalak címét. Ha bármi gyanús, érdemes közvetlenül a bank hivatalos ügyfélszolgálatán érdeklődni.

18 millió forintos csapda: banki csalók majdnem kifosztottak egy gödöllői nőt

Ahogy arról az Origo már beszámolt, februárban banki csalók akartak kifosztani egy nőt. A gödöllői asszony telefonja február 3-án délután csörrent meg, a vonal másik végén pedig egy magát banki alkalmazottnak kiadó nő jelentkezett. A banki csalás első lépéseként azt állította, hogy a sértett számlájáról valaki jogtalanul próbált meg 6,5 millió forintot leemelni.