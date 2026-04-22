Új nő, eladó ház, törölt fotók: válik a Barátok közt sztárja

Szabó Kitti és férje, Oláh Martin külön utakon folytathatják életüket. A Barátok közt korábbi szereplője tavaly júniusban ment férjhez egy titkos tatai ceremónián, most azonban eltűntek a közös fotók, eladóvá vált a szigetszentmiklósi otthonuk, és a válásról szóló híreket a színésznő sem cáfolta – számolt be a Blikk.
Egyre több jel utal a szakításra
A beszámolók szerint Szabó Kitti törölte a férjével közös képeket a közösségi oldaláról, miközben a pár közös házát is árulják, közel 100 millió forintért.
A pletykákat tovább erősítette, hogy Oláh Martin több romantikus hangulatú bejegyzést is megosztott egy másik nő társaságában.
Rövid házasság lett a hosszú kapcsolat vége
A pár kapcsolata kilenc évvel ezelőtt indult, négy évig jegyben jártak, és közös gyermekük, Félix is született. Sokáig úgy tűnt, hogy biztos alapokon áll a kapcsolatuk, ezért különösen nagy meglepetést keltett, hogy a házasság ilyen rövid idő alatt válságba kerülhetett.
Megszólalt a Barátok közt szereplője
A Story megkereste Szabó Kittit az ügyben, aki nem tagadta a híreszteléseket, de részletesen nem akart beszélni a történtekről. Ez sokak szerint azt jelzi, hogy a kapcsolat valóban véget érhetett, még ha a pontos okok egyelőre nem is ismertek.
Lebukott az Ázsia Expressz sztárja – ezt már nem fogja tudni kimagyarázni
A gyönyörű influenszer úgy tűnik, ismét szingli. Zsigmond Angi és párja, Mészáros Bende úgy döntöttek, hogy a jövőben külön utakon folytatják.
Sorsfordító reggel: Horváth Csenge könnyek között kapta ezt a hírt
Egy meghatározó pillanat örökre megváltoztatta a fiatal pár életét. Horváth Csenge egy interjúban mesélte el, hogyan érkezett meg az a hír, amely könnyeket és hatalmas megkönnyebbülést hozott számukra.