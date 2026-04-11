178 éve fordult nagyot Magyarország sorsa: megalakult az első felelős magyar kormány

A Batthyány-kormány megalakulása mérföldkő volt a magyar történelemben, mert az első felelős magyar kormányként kezdhette meg működését. Az 1848. április 11-én hivatalba lépő kabinet közvetlen előzménye lett az 1848–49-es szabadságharcnak.

Az első felelős magyar kabinet, a Batthyány-kormány megalakulása (A képen a kormány tagjai)

1848 április 11-én lépett hivatalba az első, parlamentnek felelős magyar kormány, a Batthyány-kormány. Ennek 2026-ban 178 éve. A történelmi jelentőségű fordulat azt jelentette, hogy Magyarországon először alakult olyan kabinet, amely az országgyűlésnek tartozott felelősséggel, és ez a márciusi forradalom egyik legfontosabb vívmánya lett. A felelős magyar kormány felállítása szorosan kapcsolódott az 1848–49-es szabadságharchoz is, mert a Habsburg-udvar kezdeti engedményei után hamar világossá vált: Bécs nem akarja tartósan elfogadni a magyar önállóságot – írja az évfordulóval kapcsolatban a Parlament.hu.

A kormány kinevező iratát V. Ferdinánd 1848. április 7-én írta alá, a tagok pedig április 11-én tették le az esküt.

A kabinet élén gróf Batthyány Lajos állt mint miniszterelnök. A kormány tagja volt Szemere Bertalan belügyminiszter, herceg Esterházy Pál az Ausztriával való viszonyokért felelős miniszter, Kossuth Lajos pénzügyminiszter, Mészáros Lázár hadügyminiszter, gróf Széchenyi István közlekedési miniszter, báró Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter, Klauzál Gábor földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter, valamint Deák Ferenc igazságügy-miniszter.

Ez a névsor a korszak legfontosabb politikai alakjait tömörítette egy kormányba. A Batthyány-kormány a magyar alkotmányos önállóság első valódi kormányzati formája lett, de működését hamar szétfeszítette a Habsburgokkal kiéleződő konfliktus. Amikor az udvar katonai megoldás felé fordult, a politikai válság fegyveres küzdelembe torkollott, és ezzel a felelős magyar kormány története közvetlenül összefonódott a szabadságharc kitörésével.

Batthyány Lajos és az aradi vértanúk kivégzése

1848. október 2-án adta végleg vissza miniszterelnöki megbízatását gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar kormány vezetője. 1849. október 6-án Pesten kivégezték Batthyány Lajos miniszterelnököt, miközben Aradon a 13 magyar katonatisztet, az aradi vértanúkat.