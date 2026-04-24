Bochkor Gábor elárulta: szerinte ez áll a lottónyeremények hátterében

Bochkor Gábor is megszólalt a múlt heti lottónyereményekkel kapcsolatban, amelyek példátlan eseményeket hoztak a hazai szerencsejáték-történelemben. A rádiós műsorvezető szerint nincs ok feltételezni, hogy manipuláció történt volna – írja a Blikk.

Bochkor Gábor is megszólalt a múlt heti lottónyereményekkel kapcsolatban

Mi Bochkor Gábor véleménye a lottónyereményekről?

A múlt héten a hazai lottójátékok történetében ritka eseménysor zajlott: mindhárom nagyobb játékon telitalálat született. Az ötöslottón 6,8 milliárd forintos rekordnyeremény, a hatoslottón 721 millió forint, a Joker-játékban 30 millió forint, a Skandináv lottón pedig 290 millió forint talált gazdára. Az időzítés – közvetlenül a választások után – gyanút és összeesküvés-elméleteket is kiváltott.

Bochkor Gábor a rádió szerda reggeli adásában hangsúlyozta: szerinte nincs alapja manipulációs feltételezéseknek.

Keszthelyi Gabriella matematikus szerint bár rendkívül ritka, nem lehetetlen a jelenség: több mint hétmillió szelvényt adtak fel, így 0,175 százalék volt az esély, hogy mindhárom játékon telitalálat születik.

Bochkor Gábor felidézte azt is, hogy 2000-ben és 2018-ban is előfordult már hasonló eset, amikor az összes nyereményt elvitték. A beszélgetés végén a műsorvezető tréfásan a nyeremények elköltéséről is beszélt: egy kisebb repülőt venne, például Cirrus SR-22-t vagy Cirrus Vision Jetet, ám miután kiderült, hogy akár 710 millió forintba is kerülhet, gyorsan visszakozott, és nevetve „kisrepülőre” módosította az ötletet.