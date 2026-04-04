Vörösborok nyomában: Gianni és Miki kiválasztotta a kedvencét

A műsor korábban már több területen is alapos kóstolókörútra vitte a nézőket. A páros megvizsgálta a kézműves kenyereket, sajtokat, kolbászokat és chiliszószokat is, most azonban a borvidékek világába kalandoztak – írja a Mindmegette.

Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós felkutatják a hazai legjobb vörösborokat. A kép illusztráció. Fotó: Bors

Ezúttal a vörösborok kerültek górcső alá

Gianni Annoni a műsor elején arról beszélt, hogy számára a bor több egyszerű italnál: közösségi élményt teremt. Megfogalmazása szerint egy pohár bor segít levezetni a nap feszültségét, de hangsúlyozta, hogy a mértékletesség elengedhetetlen. A műsorvezetők egyetértettek abban, hogy a vörösborok tesztelése az egyik legjobban várt epizód volt.

A kóstolás szakmai alapokon zajlott.

A borokat először illatuk alapján vizsgálták meg, majd színük és ízük szerint értékelték. A fekete poharak ugyan megnehezítették a dolgukat, de hamar sikerült azonosítaniuk, hogy vörösborokról van szó, sőt Gianni a szőlőfajtát is eltalálta: cabernet franc került a poharakba. A részletek pontosításában Kósa Kolos segítette a párost, aki elárulta, hogy mindhárom tétel 2021-es évjáratú. A válogatást a szerkesztőség előzetesen már leszűkítette, így a műsorvezetőknek három bor közül kellett kiválasztaniuk a legjobbat.

A kóstolást Nagy Sebestyén szakmai iránymutatása is segítette, aki felhívta a figyelmet azokra a szempontokra, amelyek alapján egy bor valódi minősége megítélhető.

Az illatjegyek, a testesség és az ízvilág egyaránt fontos szerepet kapott az értékelés során.

A műsor nemcsak szórakoztató, hanem edukatív célt is szolgál: közelebb hozza a nézőkhöz a minőségi magyar termékeket, és segít eligazodni a gasztronómia sokszor összetett világában. A vörösboros epizód pedig ismét bebizonyította, hogy Magyarország borkultúrája gazdag és sokszínű, amely méltán tarthat számot a hazai és nemzetközi figyelemre egyaránt.