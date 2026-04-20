Megdöbbentő titkokat rejt Budapest ikonikus alagútja

A budai Váralagút a Széchenyi Lánchíd budai hídfőjét köti össze Krisztinavárossal, és közel 350 méter hosszú. A 19. század egyik legnagyobb mérnöki vállalkozásának számított, amely jelentősen megkönnyítette a közlekedést a Várhegy alatt.

A budai Váralagút Budapest egyik legismertebb alagútja, amely a Várhegy alatt köti össze a városrészeket Fotó: Budapest Főváros Levéltára / Klösz György

A budai Váralagút története – így épült meg a Várhegy alatti mérnöki csoda

Az alagúton ma is több buszjárat halad át, és bár gyalogosan is használható, a levegő minősége miatt ez nem ajánlott.

A Várhegy alagút építése története egészen Széchenyi István ötletéig nyúlik vissza, aki felismerte, hogy a Lánchíd önmagában nem elég — szükség van egy közvetlen átjáróra is a hegy alatt.

Az építkezés 1853-ban indult Clark Ádám tervei alapján, és már akkor is sokan kételkedtek benne. Sokan azt hitték, hogy a két oldalról fúrt alagutak sosem találkoznak — végül azonban tökéletes pontossággal összekapcsolódtak.

A budai Váralagút Budapest egyik legismertebb alagútja, amely a Várhegy alatt köti össze a városrészeket

Fotó: Róka László / Róka László

Ez a Várhegy alatti alagút építése mérnöki bravúrnak számított Európa-szerte.

Fizetni kellett az áthaladásért

Kevesen tudják, de a budai Váralagút használati díja 1918-ig kötelező volt.

gyalogosok: 1 krajcár

egylovas kocsik: 3 krajcár

kétlovas kocsik: 6 krajcár

Az alagút hamar népszerű lett, és a tehetősebb polgárok körében divattá vált az áthaladás.

Háború, pusztítás és újjáépítés

A második világháború alatt az alagút stratégiai szerepet kapott. A német és nyilas erők itt rendezték be egyik állásukat.

A nyugati kapuzat teljesen megsemmisült, amit 1949-ben építettek újjá. Ez a budai Váralagút felújításának egyik legdrámaibb fejezete.

Halálos balesetek és biztonsági intézkedések

A 2000-es években több tragikus baleset történt, amikor emberek felmásztak az alagút tetejére, majd lezuhantak.

A budai Váralagút ezért kiemelt figyelmet kapott:

új korlátokat építettek

lezárták a veszélyes részeket

figyelmeztető táblákat helyeztek ki

2013-ban egy speciális, úgynevezett Ybl-korlát került a helyére, amely egyszerre biztonságos és esztétikus.

Érdekesség: évente mossák az alagutat

A budai Váralagút tisztítása évente kétszer történik. Ilyenkor az alagutat éjszakára teljesen lezárják, és alaposan lemossák a szennyeződéseket.