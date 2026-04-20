Megdöbbentő titkokat rejt Budapest ikonikus alagútja

A budai Váralagút a Széchenyi Lánchíd budai hídfőjét köti össze Krisztinavárossal, és közel 350 méter hosszú. A 19. század egyik legnagyobb mérnöki vállalkozásának számított, amely jelentősen megkönnyítette a közlekedést a Várhegy alatt.
A budai Váralagút története – így épült meg a Várhegy alatti mérnöki csoda
Az alagúton ma is több buszjárat halad át, és bár gyalogosan is használható, a levegő minősége miatt ez nem ajánlott.
A Várhegy alagút építése története egészen Széchenyi István ötletéig nyúlik vissza, aki felismerte, hogy a Lánchíd önmagában nem elég — szükség van egy közvetlen átjáróra is a hegy alatt.
Az építkezés 1853-ban indult Clark Ádám tervei alapján, és már akkor is sokan kételkedtek benne. Sokan azt hitték, hogy a két oldalról fúrt alagutak sosem találkoznak — végül azonban tökéletes pontossággal összekapcsolódtak.
Ez a Várhegy alatti alagút építése mérnöki bravúrnak számított Európa-szerte.
Fizetni kellett az áthaladásért
Kevesen tudják, de a budai Váralagút használati díja 1918-ig kötelező volt.
- gyalogosok: 1 krajcár
- egylovas kocsik: 3 krajcár
- kétlovas kocsik: 6 krajcár
Az alagút hamar népszerű lett, és a tehetősebb polgárok körében divattá vált az áthaladás.
Háború, pusztítás és újjáépítés
A második világháború alatt az alagút stratégiai szerepet kapott. A német és nyilas erők itt rendezték be egyik állásukat.
A nyugati kapuzat teljesen megsemmisült, amit 1949-ben építettek újjá. Ez a budai Váralagút felújításának egyik legdrámaibb fejezete.
Halálos balesetek és biztonsági intézkedések
A 2000-es években több tragikus baleset történt, amikor emberek felmásztak az alagút tetejére, majd lezuhantak.
A budai Váralagút ezért kiemelt figyelmet kapott:
- új korlátokat építettek
- lezárták a veszélyes részeket
- figyelmeztető táblákat helyeztek ki
2013-ban egy speciális, úgynevezett Ybl-korlát került a helyére, amely egyszerre biztonságos és esztétikus.
Érdekesség: évente mossák az alagutat
A budai Váralagút tisztítása évente kétszer történik. Ilyenkor az alagutat éjszakára teljesen lezárják, és alaposan lemossák a szennyeződéseket.
Kevés építmény annyira ikonikus Budapesten, mint a budai Várhegy alatti alagút. A legrégebbi alagút Magyarországon több mint 160 éve épült, és azóta is naponta használják a budapestiek és a turisták.
